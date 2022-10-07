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Savaştan kaçmışlardı! Almanya'ya gelen Ukraynalı mültecilerin sayısı 1 milyonu geçti

07.10.2022 20:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat'tan bu yana devam eden savaş nedeniyle, birçok Ukraynalı ülkesinden ayrıldı. Polonya, Romanya, Moldova, Macaristan, Almanya gibi çevre ülkeler geçen Ukraynalıların sayısı her geçen gün artıyor. Son olarak savaştan kaçarak Almanya'ya gelen Ukraynalı mültecilerin sayısının 1 milyonu geçtiği bildirildi.

Savaştan kaçmışlardı! Almanya'ya gelen Ukraynalı mültecilerin sayısı 1 milyonu geçti

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaştan kaçarak Almanya'ya ulaşan Ukraynalı mültecilerin sayısının 1 milyonu geçtiği bildirildi.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser T-online internet sayfasına yaptığı açıklamada, Ukrayna'dan 1 milyon 2 bin 763 mültecinin kayıt edildiğini belirtti.

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Bu kadar insana bakmanın büyük bir insani çaba gerektirdiğini aktaran Faeser, "Ukraynalı birçok kadın ve çocuğun hayatını kurtardık." ifadesini kullandı

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Faeser şimdiye kadar bu büyük görevin iyi bir şekilde üstesinden geldiklerini vurguladı.

"Savaş ne kadar uzun sürerse, bu kadar çok mülteciyi barındırmak ve onlara bakmak o kadar zorlaşıyor." diyen Faeser, burada büyük bir yük üstlenen yerel yönetimlerin yanında olduklarını kaydetti.

İçişleri Bakanı Faeser Ukrayna’nın yanı sıra Akdeniz ve Balkanlar üzerindeki güzergahtan yeniden çok sayıda sığınmacının Avrupa'ya doğru geldiğini belirterek, "Bundan endişe duyuyorum." açıklamasında bulundu.

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Faeser, mültecilere yönelik yardımları en iyi şekilde koordine etmek için yerel ve eyaletlerin temsilcilerinin yer alacağı bir mülteci zirvesinin yapılacağı bilgisini paylaştı. (AA)

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Almanya Ukrayna
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