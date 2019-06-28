Savcı Kiraz'ın şehit edilmesine ilişkin dava

Sanık avukatlarından Bahattin Özdemir, görüntülerin mahkemede izlenilmesi gerekli olduğunu belirterek, "Verilen evrakın içeriğini nereden biliyorsunuz da esas için gerekli olup olmadığına kanaat getiriyorsunuz? Öldürülmüş bir savcı için bu evrak okunmadan nasıl karar vereceksiniz? Ben sizin adil karar vereceğinize inanmıyorum. Daha ağır söylenecek sözler var ama hakarete gireceği için söylemiyorum." dedi.

Duruşmada söz alan sanık avukatlarından Ezgi Çakır, dava süresince tanık olarak dinlenilen Cavit Yılmaz'ın bir televizyon programına katıldığını belirterek, bu program kayıtlarının mahkemede dinlenilmesini ve Yılmaz'ın ifadesinin yeniden alınmasını talep etti.

Mahkeme Başkanı ise "Ağır laf söylerseniz 10 kat daha ağır sözler duyarsınız. Terbiyesizlik yapmayın. Duruşmaları tahrik ediyorsunuz." ifadesini kullandı. Avukat Özdemir, buna karşılık, "Benim sizin müsamahanıza ihtiyacım yok, adalete ihtiyacım var. Sizi reddediyorum." diyerek, sanık Mustafa Koçak'ın avukatlığından çekildiğini açıkladı.

Mahkeme tartışmaların ardından ara verdi. Ara sonrası yeniden toplanan heyet, sanık avukatlarının mahkeme heyetinin reddihakim taleplerinin oy birliğiyle reddedildiğini açıkladı.

Tutuklu sanıklardan Murat Canım söz alarak, tanık Cavit Yılmaz'ın iftirasıyla sanık haline geldiğini savunarak, şunları kaydetti:

"Cavit Yılmaz'ın söylemi ne kadar önemseniyorsa, hiçbir baskı altında kalmadan dosyaya sunulan bu belgenin de önemsenmesi gerekiyor. Bu belge doğrultusunda tanığın istinabe yoluyla dinlenmesi gerekirken istinabe talebi kabul edilmiyor. Vicdanı ile karar verici sizlersiniz. Bu insanın yalan söylemesi doğrultusunda benimle ilgili vereceğiniz karar sizin vicdanınızla alakalı bir durum. Ben 16 aydır tutukluyum. Bu suçu işlemediğimi kesinlikle biliyorum. 6 ay, 1 sene daha mı kalmak gerekir? Maddi gerçeğin ortaya çıkması için ben gerekirse 2 yıl daha beklerim. Kesinlikle böyle bir suçun içinde yer almadım. Masumiyetimi ispat etmek istiyorum. Lütfen masumiyetimi ispat edecek araçlarımı elimden almayın. Cavit Yılmaz'ın yeniden dinlenilmesini talep ediyorum."