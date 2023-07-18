Savcı mütalaasını açıkladı! Merdan Yanardağ için istenen hapis cezası belli oldu

Bir gazetede yayımlanan yazı dizisi nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yargılanan gazeteci Merdan Yanardağ hakkında savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, Yanardağ’ın 8 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, başka suçtan tutuklu Merdan Yanardağ katılmadı. Yanardağın avukatı ve şikayetçi sıfatı bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı duruşmada hazır bulundu.

MÜTALAA VERİLDİ

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın Birgün Gazetesinde 10 Nisan-29 Mayıs 2022 tarihleri arasında 7 bölüm halinde yayınlanan “Faşizm ve İslami Faşizm" isimli yazıların eser sahibi olduğu belirtildi. Savcı, Yanardağ’ın “Zincirleme şekilde Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıl 5 aydan 8 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Şikayetçi Erdoğan’ın avukatı, mütalaaya katıldıklarını ve sanığın cezalandırılmasını ve davaya katılma talebinde bulunduklarını belirtti.

Sanık avukatı ise mütalaaya karşı savunmasını hazırlamak üzere süre talep etti. Mahkeme, şikayetçi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatını davaya katılma talebini kabul etti. Sanık Yanardağ’ın bir dahaki celse duruşmada hazır edilerek mütalaaya karşı savunmasının alınmasına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

YANARDAĞ "ÖRGÜT PROPAGANDASI YAPMAK" SUÇUNDAN TUTUKLANMIŞTI

Televizyon programında yaptığı açıklamalar nedeniyle tutuklanan Merdan Yanardağ hakkında "Terör örgütü propagandası yapma" ve "Suçu ve suçluyu övme" suçlarından 1 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle ayrı bir dava açılmıştı. Yanardağ, bu suçlardan 4 Ekim’de hakim karşısına çıkacak.