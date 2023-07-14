Merdan Yanardağ ile ilgili yeni gelişme! İddianame kabul edildi, istenen ceza...

Gazeteci Yanardağ hakkındaki soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlanarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame hazırlanmıştı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamenin incelemesini tamamlandı. İddianameyi kabul eden mahkeme, Merdan Yanardağ'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Yanardağ'ın hakim karşısına çıkacağı tarihi olarak ise 4 Ekim olarak belirlendi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ! İSTENEN CEZA...

Hazırlanan iddianamede, Merdan Yanardağ'ın 20 Haziran 2023'te katılmış olduğu bir televizyon programındaki açıklamalarının 25 Haziran'da çeşitli sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine hakkında resen soruşturma başlatıldığı anlatıldı. Soruşturma kapsamında 27 Haziran'da tutuklanan gazeteci Merdan Yanardağ’ın örgüt liderini siyasi mahkum olarak değerlendiren ve rehin olarak tutulduğunu iddia eden açıklamalarının bütün halinde PKK/KCK silahlı terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya örgütün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerine başvurmayı teşvik edecek nitelikte olduğu ifade edildi.

İddianamede, ülkemizde halen mevcudiyetini sürdüren terör tehdidi altında bulunduğu ve toplumun terör konusundaki hassasiyeti de göz önüne alındığında şüpheli Merdan Yanardağ’ın sözlerinin kamu düzeni açısından bir tehlike doğurabilecek olduğunu kaydedildi. Yanardağ’ın "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Suçu ve suçluyu övmek" suçlarından 1 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapis isteniyor.

Kaynak: DHA



