HABER

Savcılığa yazılan notla başlayan soruşturmada 7 tefecilik zanlısı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 10:18 | Son Güncelleme

Savcılığa yazılan notla başlayan soruşturmada 7 tefecilik zanlısı tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'de intihar eden mağaza sahibinin cebinden çıkan not üzerine başlatılan "tefecilik" soruşturmasında gözaltına alınan 15 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada gözaltına alınan zanlılardan biri emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı, 14'ü İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 7'si tutuklandı, 7'si ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Soruşturma çerçevesinde firari 3 zanlının arandığı bildirildi.

- Olay

Başsavcılık, geçen yıl intihar eden mağaza sahibi Ö.S'nin cebinden çıkan mektupta yer alan tefecilik iddialarına ilişkin soruşturma başlatmış, 20 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Polis ekiplerince zanlılardan 15'i yakalanmış, şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda 280 bin lira ve 3 bin avro ile çok sayıda senet ve çek ele geçirilmişti.

Zanlılardan birinin ceza infaz kurumunda olduğu, birine de sağlık sorunları nedeniyle gözaltı işlemi uygulanmadığı öğrenilmişti.

PARTNERPınar Altuğ: Tamer ile her şeye 'Evet'Pınar Altuğ: Tamer ile her şeye 'Evet'
FETÖ operasyonuna 2 tutuklamaFETÖ operasyonuna 2 tutuklama
Feci kaza! 2'si polis, 7 yaralıFeci kaza! 2'si polis, 7 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mersin not Savcılık tefecilik operasyonu

En Çok Okunan Haberler

Hande Fırat canlı yayında rahatsızlandı, program yarıda kesildi

Hande Fırat canlı yayında rahatsızlandı, program yarıda kesildi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Artık halka satılması yasak

Resmi Gazete'de yayımlandı! Artık halka satılması yasak

Bir anda bastırdı! İstanbul yağmura teslim

Bir anda bastırdı! İstanbul yağmura teslim

Kızını telefonla aradı, sonrası korkunç!

Kızını telefonla aradı, sonrası korkunç!

Sütyensiz geldi flaşın kurbanı oldu!

Sütyensiz geldi flaşın kurbanı oldu!

Mucize Doktor'da Ali Vefa'yı şoke eden öpüşme!

Mucize Doktor'da Ali Vefa'yı şoke eden öpüşme!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Sınır karakoluna hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Sınır karakoluna hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Böylesi görülmedi! Telefonu gasp etme sebebi 'pes' dedirtti

Telefonu gasp etme sebebi 'pes' dedirtti

Mardin'de polis aracı ile işçi minibüsü çarpıştı: 2'si polis, 7 yaralı

Feci kaza! 2'si polis, 7 yaralı

Kars Sarıkamış’ta 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası! Çok sayıda yaralı var

6 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var

Şehit Güngör Dolunay’ın kutsal emaneti gözü yaşlı annesine teslim edildi

Gözyaşlarına boğuldu! Şehidin emaneti annesine teslim edildi

Maya ile Lara kardeşler 8 dil biliyor! Babası sırrını açıkladı

Maya ile Lara kardeşler 8 dil biliyor! Babası sırrını açıkladı

İstanbul’da PKK’nın gençlik yapılanmasına operasyon! Çok sayıda gözaltı

İstanbul’da PKK’nın gençlik yapılanmasına operasyon! Çok sayıda gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.