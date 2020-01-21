Şaver Cindi cinayetinde son dakika gelişmesi! Müge Anlı'da anlattıkları kan dondurmuştu, yakalandı

Olay, 2017 yılında Samsun’un Kavak ilçesi Küçükçukuralan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde yangın çıkan 79 yaşındaki Şaver Cindi ağır yaralı olarak Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi gören yaşlı kadın, polise verdiği ifadede, eşinin cuma namazına gittiğinde Fikret C.nin (52) eve geldiğini ve para istediğini, olmadığını söyleyince kendisini darp ederek, üzerine ve etrafına benzin döküp ateşleyerek kaçtığını söyledi. Bunun üzerine ekipler, şüpheliyi aramaya başladı.

3 YIL SONRA BURSA'DA YAKALANDI

Çekirge Polis Karakolu’na bağlı ekipler şüphe üzerine bir yaya olan bir kişiyi durdurdu. İstanbul’dan Bursa’ya feribot ile geldiğini iddia eden şahıs, kimliği düşürdüğünü söyleyince ekipler iyice şüphelendi. Bunun üzerine şüpheli kimlik tespiti için karakola götürüldü. Burada yapılan araştırmalarda şüphelinin 6 suçtan aranması olduğu belirlenen Fikret C. olduğu ortaya çıktı. Fikret C. gözaltına alındı. Fikret C.’nin İstanbul Kağıthane’de ikamet ettiği ve orada bir çay ocağında çalıştığı öğrenildi. 6 çocuk babası olduğu öğrenilen şüpheli, Bursa’da ikamet eden 2 çocuğunu görmeye geldiği belirtildi.