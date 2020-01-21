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  4. Şaver Cindi cinayetinde son dakika gelişmesi! Müge Anlı'da anlattıkları kan dondurmuştu, yakalandı

Şaver Cindi cinayetinde son dakika gelişmesi! Müge Anlı'da anlattıkları kan dondurmuştu, yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 02:40 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Samsun’da 2017 yılında diri diri yakılan ve tedavi gördüğü hastanede 10 gün sonra hayatını kaybeden yaşlı kadının cinayet zanlısı akrabası Bursa’da şüphe üzerine durdurulan araçta gözaltına alındı. Şaver Cindi cinayeti ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı Tatlı Sert programında gündeme gelmiş, canlı yayında anlatılanlar kan dondurmuştu.

Şaver Cindi cinayetinde son dakika gelişmesi! Müge Anlı'da anlattıkları kan dondurmuştu, yakalandı

Olay, 2017 yılında Samsun’un Kavak ilçesi Küçükçukuralan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde yangın çıkan 79 yaşındaki Şaver Cindi ağır yaralı olarak Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi gören yaşlı kadın, polise verdiği ifadede, eşinin cuma namazına gittiğinde Fikret C.nin (52) eve geldiğini ve para istediğini, olmadığını söyleyince kendisini darp ederek, üzerine ve etrafına benzin döküp ateşleyerek kaçtığını söyledi. Bunun üzerine ekipler, şüpheliyi aramaya başladı.

3 YIL SONRA BURSA'DA YAKALANDI

Çekirge Polis Karakolu’na bağlı ekipler şüphe üzerine bir yaya olan bir kişiyi durdurdu. İstanbul’dan Bursa’ya feribot ile geldiğini iddia eden şahıs, kimliği düşürdüğünü söyleyince ekipler iyice şüphelendi. Bunun üzerine şüpheli kimlik tespiti için karakola götürüldü. Burada yapılan araştırmalarda şüphelinin 6 suçtan aranması olduğu belirlenen Fikret C. olduğu ortaya çıktı. Fikret C. gözaltına alındı. Fikret C.’nin İstanbul Kağıthane’de ikamet ettiği ve orada bir çay ocağında çalıştığı öğrenildi. 6 çocuk babası olduğu öğrenilen şüpheli, Bursa’da ikamet eden 2 çocuğunu görmeye geldiği belirtildi.

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CİNAYETİ KABUL ETMEDİ

Öte yandan karakoldaki işlemlerinin ardından şüpheli Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Gazetecilerin, "benzin dökerek diri diri öldürdüğünüz doğru mu?" şeklindeki sorusuna şüpheli, "Ben yapmadım. Yapsam ben gelmem. Üzerime iftira atılıyor. Düşmanı başka yerde arasın. İddiaları kabul etmiyorum. Yapmadım diyorum" dedi.

MÜGE ANLI'NIN PROGRAMINDA ANLATTIKLARI KAN DONDURMUŞTU

Şaver Cindi cinayeti ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı Tatlı Sert programında gündeme gelmişti.

muge anlı cınayet

Cindi'nin ailesi Müge Anlı canlı yayınına gelerek Şaver Cindi'nin katilinin yakalanmasını istemiş, Cindi'nin ölmeden önce polise akrabası Fikret C.'nin ismini verdiğini iddia etmişti.

MÜGE ANLI, CANLI YAYINDA OKUMUŞTU

Diri diri yakılan Şaver Cindi'nin ifadesini ünlü sunucu Müge Anlı canlı yayında okumuştu.

muge anlı

İşte Anlı'nın okuduğu Şaver Cindi'nin ifadesi;

"Eşim Osman Cindi cuma namazı için evden ayrıldı. Evde tek başıma olduğum esnada Fikret evime gelerek sende para var dedi. Ben de para yok, ben paradan anlamam dedim. Beni sürükleyerek odadan odaya gezdirerek zorla süründürdü, beni savurdu. Bu esnada gelinlik sandığını kırarak cüzdanı aldı. Yatakları dağıttı. Beni sağa sola savururken eliyle vücuduma kifayetsizce vuruyordu. Elinde şişe vardı. Ağzı açtı ve sağa sola dökmeye başladı. Kibrit yakarak tutuşturmaya başladı.Sonra kendisini görmedim. Etrafı alev almaya başladı."

(İHA)

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