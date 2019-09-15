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Savunma Sanayii Başkanlığından Teknofest’te gençlere yönelik etkinlikler

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 12:59 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), gençlerin savunma sanayiine ilgisini artırmak için çeşitli proje ve organizasyonlara destek olmak için Teknofest’te bir dizi etkinliğe imza atacak.Gençlerin savunma sanayiine ilgisini artırmak için çeşitli proje ve organizasyonlara destek olan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Teknofest’tede bir dizi etkinliğe imza atacak.

Savunma Sanayii Başkanlığından Teknofest’te gençlere yönelik etkinlikler

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), gençlerin savunma sanayiine ilgisini artırmak için çeşitli proje ve organizasyonlara destek olmak için Teknofest’te bir dizi etkinliğe imza atacak.
Gençlerin savunma sanayiine ilgisini artırmak için çeşitli proje ve organizasyonlara destek olan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Teknofest’tede bir dizi etkinliğe imza atacak. SSB, 17-22 Eylül tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanında düzenlenecek olan İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest’te projelerini sergilemenin yanı sıra, gençlere yönelik bazı etkinliklerde bulunacak.

Sanal gerçeklikle Atak, Altay ve TCG Anadolu
Savunma sanayiine olan ilgiyi artırarak yine savunma sanayiinin ihtiyaç duyduğu genç beyinleri yetiştirmek gibi iki önemli başlık için dijital içeriklerin öneminin farkındayız. Sanal gerçeklik, gençlere örgün eğitim programlarının yanında ihtiyaç duyduğu pratikliği kazanma fırsatı verir. SSB standında gerçekleştirilecek Sanal Gerçeklik Etkinliği ile gençler Altay Tankı, TCG Anadolu Gemisi ve Atak helikopterlerinin içinde olacaklar.
SSB öncülüğünde kurulan Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi de SSB standı içinde gençlerle buluşacak. Hazırlanan bir şehir maketi bilgisayarlara bağlanarak; yaşam alanları, tren yolu, enerji alt yapısı, su ve doğal gaz alt yapısı gibi kritik alt yapıların sistem üzerinden kontrol edilmesi sağlanacak. Standa gelen gençlere bu sistemleri korumanın önemi nedir, ne gibi tehditler olabilir ve saldırılara karşı nasıl önlem alınır, nasıl korunur gibi konularda eğitim ve uygulamalar yaptırılacak. Türkiye siber güvenlik kümelenmesi, ’Kritik alt yapıları siber saldırılara karşı korumayı öğren, Şehrin Kahramanı Sen Ol’ sloganıyla gençleri SSB standına bekliyor.

Zaman çizelgesiyle Türk savunma sanayiinin geçmişine yolculuk
Son yıllarda büyük atılım içinde olan Türk savunma sanayiinin aslında zengin bir tarihi var. Milattan önce 3’üncü yüzyıldan bugüne; Hunlar’dan Selçuklulara, Osmanlı’dan Kurtuluş Savaşı yıllarına, Cumhuriyet dönemindeki gelişmelerden bugüne kadar Türk savunma sanayii tarihinin önemli dönüm noktaları, kilometre taşları, öncüleri SSB standındaki ’Geçmişten geleceğe Türk savunma sanayii zaman çizelgesi’nde ziyaretçilerini bekliyor olacak.

Roboik ’İnsansız ve otonom kara araçları’ yarışmasının ödül töreni Teknofest’te yapılacak
SSB tarafından düzenlenen Roboik yarışmaları kapsamında geçen ay gerçekleştirilen ’İnsansız ve Otonom Kara Araçları’ yarışmasının ödül töreni de Teknofest’te yapılacak.14 farklı üniversiteden 20 öğrenci takımı ve 9 bağımsız katılımcı ile küçük ölçekli işletmeler kategorisinde 5 takımın finale kaldığı yarışma sonucunda dereceye girenlere ödülleri Teknofest sırasında düzenlenecek bir törenle verilecek.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı 17-22 Eylül tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek Teknofest’te Blok 4/B4-03’te ziyaretçilerini bekliyor olacak.

Savunma Sanayii Başkanlığından Teknofest’te gençlere yönelik etkinlikler

Savunma Sanayii Başkanlığından Teknofest’te gençlere yönelik etkinlikler

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