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Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı sona erdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.12.2019 18:49 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılan toplantı 1 saat 35 dakika sürdü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı yapılan toplantı, 1 saat 35 dakika saat sürdü.

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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