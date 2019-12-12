Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı sona erdi

T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131n ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda ger\u00e7ekle\u015ftirilen Savunma Sanayii \u0130cra Komitesi Toplant\u0131s\u0131 sona erdi.\nCumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 K\u00fclliyesi'nde bas\u0131na kapal\u0131 yap\u0131lan toplant\u0131, 1 saat 35 dakika saat s\u00fcrd\u00fc. Kat\u0131l\u0131m bankac\u0131l\u0131\u011f\u0131 ile hayat\u0131m\u0131za giren 10 \u015feyKurulu\u015f ba\u015fvurusunu yapan Davuto\u011flu'nun ekibinden ilk a\u00e7\u0131klama!Cezayir, 10 ay s\u00fcren siyasi kar\u0131\u015f\u0131kl\u0131\u011f\u0131n ard\u0131ndan sand\u0131k ba\u015f\u0131nda