ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün, "Türkiye'de savunma sanayisinde 45 bin kişi çalışıyor. Bu sayının içerisinde öğrenciler, akademisyenler, ana sektör çalışanları ve yan sanayiciler var. Biz de ASELSAN, yani sektörün önemli bir oyuncusu olarak bu sayının artırılması için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Görgün, çeşitli ziyaretler kapsamında geldiği kentte, Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik'i ziyaretinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

ASELSAN'ın güçlü bir ekiple Konya'ya geldiğini dile getiren Görgün, "Üç genel müdür yardımcımız, tedarikten ve insan kaynaklarından sorumlu arkadaşlarımızla buradayız. Malumunuz geçen yıl Konya ile stabilize silah sistemleri üretimi üzerine ortak bir şirket kurmuştuk. Bugün de Konya Sanayi Odası Başkanımız ile birlikte bu fabrikamızın kurulabileceği yerleri ziyaret ettik." diye konuştu.

- "ASELSAN yerli ve milli deyince ilk akla gelen şirketlerden biridir"

Görgün, fabrikanın bu yıl içerisinde faaliyetine başlayacağını belirterek, şöyle devam etti: