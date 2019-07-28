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Sayaç takarken akıma kapılan çalışan hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 28.07.2019 13:17 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesine bağlı Akbunar köyünde elektrik dağıtım şirketi çalışanı, trafoya sayaç takarken akıma kapılarak hayatını kaybetti.Edinilen bilgilere göre, Çavdarhisar ilçesine bağlı Akbunar köyüne elektrik akımını sağlayan ana trafoya sayaç takmak için görevlendirilen elektrik dağıtım şirketi çalışanı Ayhan Altunkaynak (44), elektrik çarpması sonucu aniden yere düştü.

Sayaç takarken akıma kapılan çalışan hayatını kaybetti

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesine bağlı Akbunar köyünde elektrik dağıtım şirketi çalışanı, trafoya sayaç takarken akıma kapılarak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Çavdarhisar ilçesine bağlı Akbunar köyüne elektrik akımını sağlayan ana trafoya sayaç takmak için görevlendirilen elektrik dağıtım şirketi çalışanı Ayhan Altunkaynak (44), elektrik çarpması sonucu aniden yere düştü. Mesai arkadaşları 112 Acil Servis’i arayarak ambulans çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 20 yıldır elektrik dağıtım şirketinde çalışan Altunkaynak’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaşanan iş kazasıyla ilgili savcılık soruşturma başlatırken, cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Ayhan Altunkaynak’ın 6 ve 14 yaşında iki erkek çocuğu olduğu öğrenildi.

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