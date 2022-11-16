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Sayaçların direklere çıkartılmasına tepki için lastikleri yakıp yolu kestiler! Çok sayıda ekip müdahale etti

16.11.2022 00:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da elektrik hatları iyileştirilmesi ve sayaçların direklere çıkartılmasına tepki gösteren bir grup ortalığı karıştırdı. Yol üzerinde toplanan mahalleli, lastik yakıp, taşlar koyarak yolu trafiğe kapattı. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle lastikler söndürüldü.

Sayaçların direklere çıkartılmasına tepki için lastikleri yakıp yolu kestiler! Çok sayıda ekip müdahale etti

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki olay dün akşam saatlerinde Fabrika Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede faaliyet gösteren elektrik firması, elektrik hatlarını iyileştirme ve sayaçları direk üzerine çekip kaçak kullanımın önüne geçilmesi için çalışma başlattı.

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LASTİKLERİ YAKARAK TRAFİĞİ KAPATTILAR

Mahalleli ve elektrik firması personeli arasında günlerdir süren gerginlik dün akşama da taşındı. Elazığ Yolu üzerinde mahalle sakinleri oldukları değerlendirilen bir grubun, trafik akışının yoğun olduğu yolda lastikleri yakıp, taşlar bırakarak ulaşımın aksamasına ve bir aracın kaza yapmasına sebebiyet verdiği ileri sürüldü.

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ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, çevre ve yol güvenliğini aldı, TOMA ile yakılan lastikler söndürüldü.

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Yol kontrollü bir şekilde trafiğe açıldı, polis ekipleri şüphelilerin belirlenip yakalanmaları için çalışma başlattı. (İHA)

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