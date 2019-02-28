"Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde istihdam seferberliği ilan ettik"

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, " Elektrik desteği ödemeleri PTT aracılığı ile yapılacak. Destek ödemelerinden 2 milyona aşkın hanenin yararlanmasını bekliyoruz." dedi.

Bakan Selçuk, Ordu Valiliği'ni ziyaretinin ardından yaptığı konuşmada, Ordu'nun fındık üretimi ve ticaretiyle, ekonomideki başarılarıyla mavi ve yeşili buluşturan, doğal güzellikleriyle kendileri için her zaman övünç kaynağı olduğunu belirtti.

Ordu'da doğduğu için kentin ayrı bir önem taşıdığını anlatan Selçuk, "Ordu özellikle ekonomik canlılığı, kültürü ve girişimci ruhuyla bizim için örnek şehirlerimizden. Bunun haricinde doğal zenginlikleri, tarih dokusu, dereleri, yaylaları ve dünyanın da en güzel köşelerinden biri olduğuna inanıyoruz. Bu güzel şehrimiz Türkiye'nin gurur kaynaklarından biri. Ordu istihdam ve ihracatta da bölgede rol modellerden biri olacak." diye konuştu.

"Şehrimizin var olan potansiyelini merkezi hükümetimiz olsun, yerel yönetimlerimiz olsun beraberce daha ileri noktalara götürmek için bir dayanışma içerisinde bulunuyoruz." diyen Selçuk, sözlerine devam etti: