Sayısal Loto çekildi (1)

Milli Piyango \u0130daresince d\u00fczenlenen Say\u0131sal Loto oyununun 1238. \u00e7ekili\u015fi yap\u0131ld\u0131.\nMilli Piyango \u0130daresinden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, bug\u00fcnk\u00fc \u00e7ekili\u015fte kazand\u0131ran numaralar 8, 12, 20, 21, 37 ve 46 olarak belirlendi.\n(S\u00fcrecek)Binlerce ki\u015fi gelecek! 41 metre uzunlu\u011funda24 Temmuz 2019 \u015eans Topu \u00e7ekili\u015f sonu\u00e7lar\u0131Ankara'da diplomata silahl\u0131 sald\u0131r\u0131!
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