Sayısal Loto çekildi (1)

Say\u0131sal Loto oyununun 1255'inci hafta \u00e7ekili\u015fi yap\u0131ld\u0131.\nMilli Piyango \u0130daresinden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, bug\u00fcnk\u00fc \u00e7ekili\u015fte kazand\u0131ran numaralar 2, 6, 7, 23, 37 ve 40 olarak belirlendi.\n(S\u00fcrecek)PARTNERHadise'den k\u00fcvet pozuMarmara Denizi\u2019nde g\u00fcn bat\u0131m\u0131 kartpostall\u0131k g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler olu\u015fturduMarmarisli \u00e7ift, 14 metrelik yelkenli ile 5 y\u0131lda d\u00fcnya turunu tamamlad\u0131
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