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Sayısal Loto çekildi (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 21:33 | Son Güncelleme

Sayısal Loto çekildi (1)

Sayısal Loto oyununun 1255'inci hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 2, 6, 7, 23, 37 ve 40 olarak belirlendi.

(Sürecek)

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Anahtar Kelimeler:
milli piyango idaresi sayısal loto

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