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Sayısal Loto çekiliş sonuçları! MPİ 8 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2018 23:21 | Son Güncelleme

Sayısal Loto çekiliş sonucu belli oldu. 8 Aralık Sayısal Loto sonuçlarına göre büyük ikramiyeyi kazanan olmadı ve umutlar bir sonraki çekilişe kaldı. Sayısal Loto'da büyük ikramiye 5 milyonu aşarken, MPİ tarafından çekilen Sayısal Loto sonuçları merak konusu oldu. İşte, 8 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonucu...

Sayısal Loto çekiliş sonuçları! MPİ 8 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 1, 5, 7, 14, 46 ve 47 olarak belirlendi.

loto

Sayısal Loto'nun çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 5 milyon 536 bin 351 lira 79 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 102 kişi, 7 bin 579 lira 5'er kuruş; 4 bilen 7 bin 101 kişi, 82 lira 50'şer kuruş ve 3 bilen 138 bin 689 kişi 11 lira 80'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 2 milyon 995 bin 425 lira 80 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 923 bin 36 lira 56 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 73 bin 630 lira 64 kuruş kamuya aktarılacak.

(AA)

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