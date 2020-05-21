Sayısal Loto sonuçları 20 Mayıs: 5 devirli dev ikramiye tek kişiye gitti!

Hafta ortasının Sayısal Loto sonuçları 20 Mayıs gecesi yapılan çekiliş ile belli oldu. Son 5 çekiliştir devam eden devir serisi sona erdi ve 7 milyondan fazla büyük ikramiye bu haftanın talihlisinin oldu. İstanbul’dan kupon yatıran talihinin büyük ikramiyeyi kazandığı çekilişte kalan ikramiye miktarları nasıl dağıldı merak ediliyor. İşte 20 Mayıs 2020 tarihli 1324’ünvü Sayısal Loto sonuçları, ikramiye dağılımı ve çekilişte çıkan numaralar...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 2, 12, 15, 16, 30 ve 33 olarak belirlendi.

Sayısal Loto oyununun 1324. çekilişinde 6 bilen 1 kişi 7 milyon 260 bin 659 liralık ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 87 kişi 6 bin 378'şer lira, 4 bilen 4 bin 870 kişi 86 lira 30'ar kuruş ve 3 bilen 90 bin 576 kişi 12 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun İstanbul'un Kağıthane ilçesinden yatırıldığı bildirildi.

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