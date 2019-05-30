HABER

Sayısal Loto sonuçları 29 Mayıs: Büyük ikramiye 4 milyonu geçti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 08:53 | Son Güncelleme

29 Mayıs tarihli 1222. Sayısal Loto çekilişinden büyük ikramiye talihlisi çıkmadı. Böylece 4 milyonluk büyük ikramiye meblağı hafta sonu yapılacak 1222. Sayısal Loto çekilişine devretti. 29 Mayıs Sayısal Loto sonuçları, çekilişte çıkan numaralar ve ikramiye miktarları...

Sayısal Loto sonuçları 29 Mayıs: Büyük ikramiye 4 milyonu geçti!

Hafta içinin Sayısal Loto sonuçları belli oldu ve çekilişten büyük ikramiyeyi kazanan çıkmadı. MPİ’nin paylaştığı rakamlara göre bu devir ile 1 Haziran Cumartesi günü yapılacak çekilişe 4 milyon TL ikramiye devretti. Peki 3, 4 ve 5 bilenler ne kadar para alacaklar? İşte 29 Mayıs Sayısal Loto sonuçları, çekilişte çıkan numaralar ve ikramiye dağılımı...

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 4, 8, 13, 19, 27 ve 41 olarak belirlendi.

Sayısal Loto oyununun 1222'nci çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 4 milyon 24 bin 550 lira devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 142 kişi 3 bin 396'şar lira, 4 bilen 4 bin 759 kişi 76'şar lira ve 3 bilen 81 bin 181 kişi 11 lira 85'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 1 milyon 807 bin 928 lira ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan kamuya KDV olarak 998 bin 129 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 558 bin 3 lira aktarılacak.

Satın alamayacağı şey yok! Zenginliğin böylesiSatın alamayacağı şey yok! Zenginliğin böylesi
Merkür ve Neptün arasında sert gerilim!Merkür ve Neptün arasında sert gerilim!
Düğmeye basıldı! Çok sayıda gözaltı varDüğmeye basıldı! Çok sayıda gözaltı var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sayısal loto sayısal loto sonuçları

En Çok Okunan Haberler

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

Avcı ve Buruk imzayı atıyor! Menajeri açıkladı...

Avcı ve Buruk imzayı atıyor! Menajeri açıkladı...

Survivor'a veda eden Hikmet'ten canlı yayında itiraf!

Survivor'a veda eden Hikmet'ten canlı yayında itiraf!

Erdoğan'dan önemli açıklamalar! Tarih verdi

Erdoğan'dan önemli açıklamalar! Tarih verdi

Asansörde kabus! Korkunç olay

Asansörde kabus! Korkunç olay

İçişleri Bakanı Soylu: Benim endişem ve korkum şudur...

İçişleri Bakanı Soylu: Benim endişem ve korkum şudur...

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Hulusi Akar yeni askerlik sistemi tarih verdi

Hulusi Akar yeni askerlik sistemi tarih verdi

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 19'a yükseldi

Pençe Harekatı'nda yeni gelişme! Bakanlık duyurdu

Şans Topu sonuçları 29 Mayıs: Büyük ikramiye üçe bölündü

Büyük ikramiye üçe bölündü

Günlük burç yorumları 30 Mayıs Perşembe - Merkür ve Neptün arasında sert gerilim

Merkür ve Neptün arasında sert gerilim!

Adana'da DEAŞ operasyonu! Gözaltılar var

Düğmeye basıldı! Çok sayıda gözaltı var

Beline sardığı yarım kilo uyuşturucuyla yakalandı

Beline sardığı yarım kilo uyuşturucuyla yakalandı

Engelli çocuk 7 günlük bebeği damdan düşürdü

Engelli çocuk 7 günlük bebeği damdan düşürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.