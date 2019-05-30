Sayısal Loto sonuçları 29 Mayıs: Büyük ikramiye 4 milyonu geçti!

Hafta içinin Sayısal Loto sonuçları belli oldu ve çekilişten büyük ikramiyeyi kazanan çıkmadı. MPİ’nin paylaştığı rakamlara göre bu devir ile 1 Haziran Cumartesi günü yapılacak çekilişe 4 milyon TL ikramiye devretti. Peki 3, 4 ve 5 bilenler ne kadar para alacaklar? İşte 29 Mayıs Sayısal Loto sonuçları, çekilişte çıkan numaralar ve ikramiye dağılımı...

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 4, 8, 13, 19, 27 ve 41 olarak belirlendi.

Sayısal Loto oyununun 1222'nci çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 4 milyon 24 bin 550 lira devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 142 kişi 3 bin 396'şar lira, 4 bilen 4 bin 759 kişi 76'şar lira ve 3 bilen 81 bin 181 kişi 11 lira 85'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 1 milyon 807 bin 928 lira ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan kamuya KDV olarak 998 bin 129 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 558 bin 3 lira aktarılacak.

