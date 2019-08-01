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Sayısal Loto sonuçları 31 Temmuz: Ayın son çekilişinde büyük devir!

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 09:28 | Son Güncelleme

31 Temmuz tarihli 1240. Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan çıkmadı ve art arda ikinci devir gerçekleşti. İşte devir miktarının 3 milyonu aştığı 31 Temmuz Çarşamba Sayısal Loto sonuçları, çekilişte çıkan numaralar ve ikramiye miktarları...

Sayısal Loto sonuçları 31 Temmuz: Ayın son çekilişinde büyük devir!

Hafta içinin Sayısal Loto sonuçları açıklandı ve çekilişten büyük ikramiyeyi kazanan birinin olmadığı görüldü. MPİ’nin paylaştığı rakamlara göre art arda 2. devir ile büyük ikramiye miktarı 3 milyon TL’yi aştı. Peki 3, 4 ve 5 bilenler ne kadar para alacaklar? İşte 31 Temmuz Sayısal Loto sonuçları, çekilişte çıkan numaralar ve ikramiye dağılımı...

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 7, 19, 20, 26, 30 ve 37 olarak belirlendi.

Sayısal Loto oyununun 1240. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 3 milyon 37 bin 480 lira 51 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 74 kişi, 6 bin 587 lira 5'er kuruş, 4 bilen 4 bin 85 kişi, 90'ar lira ve 3 bilen 75 bin 396 kişi, 12 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte, toplam 1 milyon 827 bin 700 lira 10 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 9 bin 244 lira 90 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 564 bin 106 lira 6 kuruş kamuya aktarılacak.


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