Saz eşliğinde uğurlamışlardı! Melih Gökçek'in yorumu cenaze sahiplerini kızdırdı, tepkiler peş peşe geldi

Antalya Elmalı Akçaeniş’in Türkmen Alevi Tahtacı Köyü’nde yapılan bir cenaze töreninin sazlar eşliğinde olmasına eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten dikkat çeken yorum geldi.

MELİH GÖKÇEK: "HAYDA, BUNU DA GÖRDÜK"

Gökçek cenaze töreni hakkında “Hayda, bunu da gördük. Yakında orkestra ile gömülenleri görürseniz şaşmayın.” ifadelerini kullandı.

CENAZE YAKINLARINI KIZDIRDI

Gökçek’in yaptığı yorum, cenaze yakınlarını kızdırdı.

Cenaze yakını Polat Balkan ise "Biz canlarımızı böyle uğurlarız" diyerek Gökçek'e tepki gösterdi.

SOSYAL MEDYADA DA TEPKİ ÇEKTİ

Gökçek'in yapmış olduğu yoruma, sosyal medya kullanıcıları da tepki gösterdi.





