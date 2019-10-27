Sazı hep yanında oldu

MELTEM ÖZTÜRK - CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, sazı eline ilk aldığında boyundan uzundu; oyuncağı yerine sazı vardı; doktor oldu, milletvekili oldu, sazı da hep yanında oldu.

Ünsal, "Anadolu'da çok çocuklu ailelerde çocuklara kavga etmemesi için oyuncak verilirken, bize de verilen oyuncak sazdı. Herkese araba verilir, bize de saz verildi." diyerek, AA muhabirine, sazla tanışmasını anlattı.

Saz çalmaya 6-7 yaşlarında başlayan Ünsal, bağlamayı eline aldığında kendisinden uzun olduğunu, bir sandalyeye koymak zorunda kaldığını söyledi.

Saza yatkınlığını Sivas Divriği doğumlu olmasına da bağlayan, büyüklerinin köy köy gezip, yaşlılardan eski türküleri kayıt etmesinden etkilenen Ünsal, babasının aldığı teyple, elinde mikrofonuyla kendisi de aynısını yaptı. Ünsal, bir köyde Celal dededen dinlediği türküyü, notaya aktarıp, derleme olarak TRT repertuvarına kazandırdı.

"Armut dibine düşüyor" diyen Ünsal'ın iki oğlu da saz çalıyor. Ünsal, "Çoçuklarım okurken onlara, 'Küçük İbo' diyorlardı. Ben de onlara, 'Bu onur kırıcı bir şey değil, o bizim yapımız, bir gerçeğimiz. Onlar gibi popu da biliyorsunuz ama türküyü de biliyorsunuz' dedik." ifadelerini kullandı.