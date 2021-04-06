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Sazlık alanda korkutan yangın

06.04.2021 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van’ın Erciş ilçesindeki sazlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle yaklaşık 2 saatte söndürüldü.İlçenin Gölağzı Mahallesi’ndeki sazlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Sazlık alanda korkutan yangın

Van’ın Erciş ilçesindeki sazlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle yaklaşık 2 saatte söndürüldü.
İlçenin Gölağzı Mahallesi’ndeki sazlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Erciş Grup Amirliği ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.
Birçok kuş türüne de ev sahipliği yapan sazlık alandaki yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Sazlık alanda korkutan yangın

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