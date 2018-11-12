HABER

SBÜ'de "Diyabet Günü" etkinliği

SAĞLIK HABERLERİ  | 12.11.2018 12:49 | Son Güncelleme

Prof . Dr. Yüksel Altuntaş: - "Şeker hastalığı, kalp ve damar hastalıklarının öncüsüdür. Türkiye’de kalp damar hastalıklarının artışının bir nedeni de şeker hastalığıdır"

İSTANBUL (AA) - Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Hemşirelik Fakültesi, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü öncesi " Diyabet ve Aile" konulu toplantı düzenledi.

Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen ve katılımcıların kan şekeri ölçümü yapılan toplantıda, "Diyabetle Zaman İçindeki Yolculuğumuz", "Diyabetin Yönteminde Hemşirelerin Rolü" ve "İnsülin Tedavi Uygulamalarında Güncel Yaklaşımlar" gibi konu başlıkları ele alındı.

Diyabetin dünya ve Türkiye'deki durumu hakkında bilgi verilen toplantıda, son yıllarda bu hastalıkta görülen artışa dikkat çekildi.

Toplantıda konuşan SBÜ Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Yüksel Altuntaş, şeker hastalığının kalp ve damar hastalıklarını etkilediğini söyledi.

Altuntaş, "Sokaktaki otuz yaş üstü her yedi kişiden bir tanesi, şeker hastalığına mazur kalmaktadır. Bu hastalığa maruz kalanların üçte biri, hastalığının farkında değil. Şeker hastalığı, kalp ve damar hastalıklarının öncüsüdür. Türkiye’de kalp damar hastalıklarının artışının bir nedeni de şeker hastalığıdır." dedi.

SBÜ Hemşirelik Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Öğretim Üyesi Selda Çelik de erken tanı ve tedavinin diyabeti önlemek ve sağlıklı sonuçlara ulaşmak için önemli olduğunu dile getirdi.

Dünyada 425 milyondan fazla kişinin diyabet hastalığına yakalandığını anlatan Çelik, "Bu bireylerin çoğu, düzenli fiziksel aktivite, sağlıklı ve dengeli beslenme ve sağlıklı yaşam davranışlarına teşvik edilmesi ile hastalığa yakalanma riskinin büyük oranda önlenebildiği tip 2 diyabetli bireylerdir. Ailelerin, tip 2 diyabet için değiştirilebilir risk faktörlerini önlemede kilit rolü vardır ve diyabetlilerde sağlıklı yaşam tarzını oluşturabilmek için eğitim, var olan kaynakların kullanılması ve uygun ortamları sağlanması önemlidir ve desteklenmelidir." şeklinde konuştu.

PARTNER'Göbeğim cinsel organımı kapatıyordu' diyen ünlü yıldızdan bikini şov'Göbeğim cinsel organımı kapatıyordu' diyen ünlü yıldızdan bikini şov
Vasiyetini hazırlayıp ameliyata girdi, iyileşip ülkesine döndüVasiyetini hazırlayıp ameliyata girdi, iyileşip ülkesine döndü
Uzmanlar uyarıyor: Kızarmış patates cinselliği öldürüyorUzmanlar uyarıyor: Kızarmış patates cinselliği öldürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
diyabet hemşirelik Sağlık Bilimleri Fakültesi

En Çok Okunan Haberler

O Ses Türkiye son bölümde Hadise'den yarışmacı Sergio Gürlek'e çılgın teklif! 'Beni seçersen birlikte gidip...'

O Ses Türkiye son bölümde Hadise'den yarışmacı Sergio Gürlek'e çılgın teklif! 'Beni seçersen birlikte gidip...'

Kendisini mutlu edecek erkeğe servet verecek! Tek şartı var

Kendisini mutlu edecek erkeğe servet verecek! Tek şartı var

'Türkçe ezan' tartışması sürerken olay yaratacak sözler! Belgelerini ilk kez paylaştı

'Türkçe ezan' tartışması sürerken olay yaratacak sözler! Belgelerini ilk kez paylaştı

Meteoroloji uyardı! Kar yağışı kapıda

Meteoroloji uyardı! Kar yağışı kapıda

Ece Seçkin boyunu eleştireni Arda Kural zannetti: Kes lan şizo!

Ece Seçkin boyunu eleştireni Arda Kural zannetti: Kes lan şizo!

Çok sayıda ilde düğmeye basıldı! 'Kimliğini getir, tapuyu götür'

Çok sayıda ilde düğmeye basıldı! 'Kimliğini getir, tapuyu götür'

İlginizi Çekebilir

Akciğer tomografisi için korkutan uyarı: Faciaya dönüşecek

Akciğer tomografisi için korkutan uyarı: Faciaya dönüşecek

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

Küresel ısınma ilen gelen yeni tehlike: Zombi bakteriler

Küresel ısınma ilen gelen yeni tehlike: Zombi bakteriler

Beyninde uçuk çıkan kadının hayatı değişti

Beyninde uçuk çıkan kadının hayatı değişti

İŞKUR kura sonuçları! Sağlık Bakanlığı personel alımı İŞKUR kura sonuçları açıklandı

İŞKUR kura sonuçları! Sağlık Bakanlığı personel alımı İŞKUR kura sonuçları açıklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uzmanlar uyarıyor: Kızarmış patates cinselliği öldürüyor

Uzmanlar uyarıyor: Kızarmış patates cinselliği öldürüyor

Diyabet nedir? Diyabet belirtileri nelerdir? Diyabet tedavisi nasıl olur? Diyabetle baş etmek için neler yapılmalı?

Diyabet nedir? Diyabet belirtileri nelerdir? Diyabet tedavisi nasıl olur? Diyabetle baş etmek için neler yapılmalı?

Diyabet hastalarına müjde! İnsülin iğnesi tarih oluyor

Diyabet hastalarına müjde! İnsülin iğnesi tarih oluyor

Periferik arter hastalığı nedir? Periferik arter hastalığı belirtileri nelerdir? Periferik arter hastalığı neden olur? Periferik arter hastalığı tedavisi

Periferik arter hastalığı nedir? Periferik arter hastalığı belirtileri nelerdir? Periferik arter hastalığı neden olur? Periferik arter hastalığı tedavisi

Ölümsüzlüğün iksiri kök hücre tedavisi mi?

Ölümsüzlüğün iksiri kök hücre tedavisi mi?

Kronik prostatit hastalığı erkekleri depresyona sokuyor!

Kronik prostatit hastalığı erkekleri depresyona sokuyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.