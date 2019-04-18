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SBÜ'nün Buhara'da yüksekokul açması

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 15:24 | Son Güncelleme

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl: - "Gönül coğrafyamızda önemli bir yeri olan Özbekistan'a sağlık eğitimi başta olmak üzere her türlü desteği sunmaktan onur duyacağımızı ifade etmek istiyorum"

İSTANBUL (AA) - Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, üniversite tarafından Özbekistan'da "Buhara İbni Sina Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu" kurulması kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasına ilişkin, "Gönül coğrafyamızda önemli bir yeri olan Özbekistan'a sağlık eğitimi başta olmak üzere her türlü desteği sunmaktan onur duyacağımızı ifade etmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Erdöl, yaptığı yazılı açıklamada, Özbekistan'ın başkenti Buhara'da sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasından memnuniyet duyduğunu vurguladı.

SBÜ'nün, gönül coğrafyasına sağlık profesyonelleri yetiştirmek amacıyla 1903'te 2. Abdülhamid Han tarafından kurulan Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane'nin bugünkü imkanlarla daha ileriye taşınmasına müteveccih bir uygulama olduğunu aktaran Erdöl, bu amaçla yakın zamanda Somali'de ve Sudan'da yüksekokullar açtıklarını hatırlattı.

Prof. Dr. Erdöl, Türkiye'nin hiçbir çıkar gözetmeden Özbekistan'ın yanında olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Özbekistan bizim ata yurdumuz. Özbek kardeşlerimizle ortak medeniyeti, ortak tarihi ve ortak inançları paylaşıyoruz. Yani bizim kardeşliğimiz bugün var değil, geçmişten gelen, tarihin derinliklerinden gelen bir kardeşliktir. Gönül coğrafyamızda önemli bir yeri olan Özbekistan'a sağlık eğitimi başta olmak üzere her türlü desteği sunmaktan onur duyacağımızı ifade etmek istiyorum. Özbekistan'ın sağlık eğitimi alanında ihtiyaç duydukları programları belirleyip yüksekokulumuzu hızla açacağız. Özbek öğrencilerimiz 83 yıl sonra Sayın Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın destek ve teveccühleriyle küllerinden doğan bu üniversitede, kuruluş misyonuna uygun olarak eğitim görmenin ömür boyu gururunu yaşayacaklardır."

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"Buhara ibni Sina Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu" Resmi Gazete Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl

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