SBÜ'nün Buhara'da yüksekokul açması

İSTANBUL (AA) - Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, üniversite tarafından Özbekistan'da "Buhara İbni Sina Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu" kurulması kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasına ilişkin, "Gönül coğrafyamızda önemli bir yeri olan Özbekistan'a sağlık eğitimi başta olmak üzere her türlü desteği sunmaktan onur duyacağımızı ifade etmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Erdöl, yaptığı yazılı açıklamada, Özbekistan'ın başkenti Buhara'da sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasından memnuniyet duyduğunu vurguladı.

SBÜ'nün, gönül coğrafyasına sağlık profesyonelleri yetiştirmek amacıyla 1903'te 2. Abdülhamid Han tarafından kurulan Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane'nin bugünkü imkanlarla daha ileriye taşınmasına müteveccih bir uygulama olduğunu aktaran Erdöl, bu amaçla yakın zamanda Somali'de ve Sudan'da yüksekokullar açtıklarını hatırlattı.

Prof. Dr. Erdöl, Türkiye'nin hiçbir çıkar gözetmeden Özbekistan'ın yanında olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: