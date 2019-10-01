Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya, "Biz seküler bir ülkeyiz ve tüm dinlerin eşit hak ve fırsatları olduğuna inanıyoruz." dedi.

Büyükelçi Bhattacharyya, Stratejik Düşünce Enstitüsünde (SDE) düzenlenen "Cammu ve Keşmir'de Güncel Gelişmeler" başlıklı konferansta konuştu.

Hindistan halkının eski bir halk olduğunu, etnik ve dini açıdan da çeşitlilik gösterdiğini söyleyen Bhattacharyya, "Biz seküler bir ülkeyiz ve tüm dinlerin eşit hak ve fırsatları olduğuna inanıyoruz." diye konuştu.

Bhattacharyya, Türk medyasının Hindistan'ı yeterince tanımadığını iddia ederek "Türk medyasında zaman zaman ülkemizle ilgili gerçeklere dayanmayan bazı şeyler anlatılıyor.” dedi.

Cammu Keşmir meselesinin geçmişine ve Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilime değinen Bhattacharyya, ülkesinin 5 Ağustos'ta Cammu Keşmir'in ayrıcalıklı statüsüne son vermesi ve bölgeyi Cammu Keşmir ile Ladakh Birlik Toprağı olarak ikiye böldüğünü hatırlattı.

- "Biz Hindu devleti değiliz, seküler devlet olmaktan mutluyuz."