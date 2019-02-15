Stratejik Düşünce Enstitüsü'nde (SDE), başkent Ankara'da, "Uluslararası Sistemin Kıskacında Sudan" başlıklı panel düzenlendi.

Panele konuşmacı olarak katılan Sudan Yerel Yönetim Bakanı Mümtaz Hamid ve Sudan Medya, İletişim ve Enformasyon Bakanı Buşara Abdullah, Türkiye-Sudan ilişkileri ile Sudan'daki olayları değerlendirdi.

Hamid, Türkiye-Sudan ilişkilerinin "çok özel" olduğunu belirtti.

İki ülke arasındaki ilişkilerin siyaset ve strateji ekseninin dışında ekonomi üzerinden de geliştiğine işaret eden Hamid, Türkiye'nin Sudan'ın yeraltı kaynaklarından yararlanarak ve burada kazan kazan usulüyle iki tarafın da bu kaynaklardan çıkar sağlayabileceğine işaret etti.

Hamid, Türkiye'ye gerçekleştirdikleri ziyaretin siyasi ve stratejik önem arz ettiğini belirterek, ülkesinde yaşanan toplumsal olaylara ve protesto gösterilere ilişkin, "Bölgedeki hakim güçler, bir ülkede desteklediği aktörlerin halkoyuyla iktidara ulaşamayacağını anlıyorsa bu ülkenin doğal kaynaklarına ulaşmak için güç kullanma ve bu ülkelerdeki istikrarı hedef alma yoluna başvuruyorlar." dedi.