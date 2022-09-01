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Sebebi bilinmiyor: Hemen kontrol edin! Tehlike beş kat daha fazla

01.09.2022 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kan grupları sağlığınız hakkında önemli ipuçları veriyor olabilir. Yapılan yeni bir araştırmanın sonuçlarına göre bazı kan grubuna sahip olan kişilerin bazı hastalıklara yakalanma riskinin çok daha yüksek olduğu ortaya çıktı. Neden olduğu hakkında net bir sonuca varılamasa da kan grubu A olanların diğerlerine göre daha fazla risk altında olduğu ortaya çıktı.

Sebebi bilinmiyor: Hemen kontrol edin! Tehlike beş kat daha fazla

Kan grubu A olanlar diğerlerine göre 5 kat daha fazla risk altında. İnternet Haber’de yer alan habere göre; ABD’de yapılan bir araştırmadan çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Maryland Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, kan grubu A olan bireylerin hastalanma ve ciddi rahatsızlıklara yakalanma riskinin çok daha yüksek olduğunu ortaya çıkardı.

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BEYİN KANAMASI TEHLİKESİ

Görevli bilim insanları, kan grubu A olan bireylerin 60’ıncı yaş gününden önce beyin kanaması geçirme riskinin diğer kan gruplarına sahip bireylere göre 5 kat daha fazla olduğunu ortaya çıkardı.

EN DÜŞÜK RİSK...

Tıp dergisi Neurology’de yayınlanan araştırmada erken beyin kanaması geçirme riskinin kan grubu A olan kişilerde daha yoğun olduğu belirtildi. Bilim insanları kan grubu A olan bireylerden sonra kan grubu B olanların geldiğini aktarırken, kan grubu 0 olanların riskinin ise daha düşük olduğunu tespit etti.

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"SEBEBİNİ BİLMİYORUZ"

Araştırmayı yürüten nöroloji profesörü Dr. Steven Kittner, “Henüz A kan grubunun neden riski artırdığını bilmiyoruz ama bunun damarları tıkayan faktörlerle ile ilgili olması olası” yorumunu yaptı.


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Anahtar Kelimeler:
beyin kanaması kan grubu
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