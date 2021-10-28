Şebnem Şirin cinayeti: Furkan Zıbıncı gözaltında

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 25 yaşındaki Şebnem Şirin'in öldürülmesinin ardından erkek arkadaşı olduğu söylenen Furkan Zıbıncı gözaltına alındı.

Twitter'da #ŞebnemŞirin etiketiyle 12 saat içinde 150 bin paylaşım yapıldı.

DHA'nın aktardığına göre olay sabah 6 sıralarında Kınıklı mahallesinde gerçekleşti.

Şirin ile Zıbıncı'nın kaldığı evden gelen bağrışmaları duyan komşuları polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbarlar üzerine adrese giden ekipler, evin salonunda Şirin'in cansız bedeniyle karşılaştı.

Savcının incelemesinin ardından Şebnem Şirin'in cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Polis olay sonrası kaçan Furkan Zıbıncı'yı yakalamak için çalışma başlattı. Furkan Zıbıncı'nın otomobilinin Saltak Caddesi'nde durduran polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

DHA, Şirin'in ayrılmak istediğini ve tartışmanın bu nedenle çıktığını, olay yerinde iki ayrı kanlı meyve bıçağı bulunduğunu aktardı.

Haberin ardından sosyal medyada çok sayıda kişi Şebnem Şirin için paylaşımda bulundu.

https://twitter.com/ekrem\_imamoglu/status/1453426728391659521

https://twitter.com/1SnDurGitme/status/1453356906974691332

https://twitter.com/vekilince/status/1453423899300007952

https://twitter.com/baskomsernevzat/status/1453381816933621761

https://twitter.com/Besiktas/status/1453375832156737540

Yazarlar Ece Temelkuran ve Elif Şafak ise Twitter hesaplarından Şebnem Şirin için İngilizce paylaşımlar yaptı.

Temelkuran son yıllarda kadın cinayetlerinin çok arttığını, "Türkiye'nin radikal eril liderliğinin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilerek kadın cinayetlerine cesaret verdiğini" söylerken Elif Şafak ise İstanbul Sözleşmesi'nin geri getirilmesi çağrısında bulundu.

https://twitter.com/ETemelkuran/status/1453452513198358537

https://twitter.com/Elif\_Safak/status/1453445134343933954

