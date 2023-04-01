Seccade üzerindeki fotoğrafı gündemden düşmüyor! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama 'Samimi Müslümanlara sığınıyorum'

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyada paylaşılan seccade üzerinde durduğu fotoğrafı gündem olmuştu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde düzenlenen iftar programına katıldı. Burada konuşma yapan Kılıçdaroğlu, 'seccadeli' fotoğrafla ilgili açıklamalarda bulundu.

'SİZ SAMİMİ MÜSLÜMANLARA SIĞINIYORUM'

Kemal Kılıçdaroğlu, "Yerdeki seccadeyi görmedim. O kare üzerinden operasyon yapıyorlar. Açıkça söyleyeyim. Ben onların operasyonunu umursamam. Ben samimi olarak üzgünüm, bunu ifade edeyim. Böyle iftiralardan, operasyonlardan siz samimi Müslümanlara sığınıyorum" şeklinde konuştu. (DHA)

