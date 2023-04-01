HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Seccade üzerindeki fotoğrafı gündemden düşmüyor! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama 'Samimi Müslümanlara sığınıyorum'

Seccade üzerindeki fotoğrafı gündemden düşmüyor! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama 'Samimi Müslümanlara sığınıyorum'

01.04.2023 21:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir seccade üzerinden durduğu fotoğraf gündem olmuştu. Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde düzenlenen iftar programında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Yerdeki seccadeyi görmedim. O kare üzerinden operasyon yapıyorlar. Açıkça söyleyeyim. Ben onların operasyonunu umursamam. Ben samimi olarak üzgünüm, bunu ifade edeyim" dedi.

Seccade üzerindeki fotoğrafı gündemden düşmüyor! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama 'Samimi Müslümanlara sığınıyorum'

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyada paylaşılan seccade üzerinde durduğu fotoğrafı gündem olmuştu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde düzenlenen iftar programına katıldı. Burada konuşma yapan Kılıçdaroğlu, 'seccadeli' fotoğrafla ilgili açıklamalarda bulundu.

Screenshot_6

'SİZ SAMİMİ MÜSLÜMANLARA SIĞINIYORUM'

Kemal Kılıçdaroğlu, "Yerdeki seccadeyi görmedim. O kare üzerinden operasyon yapıyorlar. Açıkça söyleyeyim. Ben onların operasyonunu umursamam. Ben samimi olarak üzgünüm, bunu ifade edeyim. Böyle iftiralardan, operasyonlardan siz samimi Müslümanlara sığınıyorum" şeklinde konuştu. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Meclis'ten geçti! Devrim niteliğinde kanun...Meclis'ten geçti! Devrim niteliğinde kanun...
İlyas Salman o partiden milletvekili adayı oldu!İlyas Salman o partiden milletvekili adayı oldu!
Canlı yayında sinirler gerildi! Muharrem İnce'ye böyle seslendiCanlı yayında sinirler gerildi! Muharrem İnce'ye böyle seslendi
Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu seccade

En Çok Okunan Haberler

700 bin kişinin maaşına zamda ikinci perde!

700 bin kişinin maaşına zamda ikinci perde!

Süper Bilgisayar, Türkiye'de şampiyon olacak takımı belirledi! Yalnızca 3 puan farkla...

Süper Bilgisayar, Türkiye'de şampiyon olacak takımı belirledi! Yalnızca 3 puan farkla...

İftar davetinin ev sahibi eski bakan 'seccade' tartışmasının perde arkasını anlattI

İftar davetinin ev sahibi eski bakan 'seccade' tartışmasının perde arkasını anlattI

4 milyon liralık altın bulunan çanta çalındı! Kamera kayıtlarında...

4 milyon liralık altın bulunan çanta çalındı! Kamera kayıtlarında...

Mucizenin adı bor... Artık binaların yıkılmasına gerek kalmayacak! Dakikalar içinde kayaya dönüştürüyor

Mucizenin adı bor... Artık binaların yıkılmasına gerek kalmayacak! Dakikalar içinde kayaya dönüştürüyor

Videolu paylaşım! Pazartesiyi işaret etti 'Merak etmeyin para var'

Videolu paylaşım! Pazartesiyi işaret etti 'Merak etmeyin para var'

İlginizi Çekebilir

Şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

Şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

Armağan Çağlayan'a anlattı! "Bana maaş sorulunca..."

Armağan Çağlayan'a anlattı! "Bana maaş sorulunca..."

Camper, Under Armour, Puma... Spor ayakkabılarda 1000 TL üzeri indirim

Camper, Under Armour, Puma... Spor ayakkabılarda 1000 TL üzeri indirim

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

Pürüzsüz bir tıraş deneyimi için mutlaka deneyin! Şu an indirimde olan tıraş makineleri

Pürüzsüz bir tıraş deneyimi için mutlaka deneyin! Şu an indirimde olan tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.