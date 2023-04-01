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İftar davetinin ev sahibi eski bakan 'seccade' tartışmasının perde arkasını anlattı: 'Kılıçdaroğlu’na tenkitler haksızlıktır’

01.04.2023 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün sosyal medyada paylaşılan fotoğrafı ile ilgili tartışmalar devam ediyor. Son olarak söz konusu fotoğrafın çekildiği iftar davetinin ev sahibi İstanbul Platformu adına eski Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu bir açıklama yaptı.

İftar davetinin ev sahibi eski bakan 'seccade' tartışmasının perde arkasını anlattı: 'Kılıçdaroğlu’na tenkitler haksızlıktır’

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün sosyal medyada paylaşılan fotoğrafı gündem oldu. Kılıçdaroğlu'nun bir seccade üzerinde durduğu fotoğrafın sosyal medyada paylaşılmasının ardından tartışmalar da başladı.

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AK PARTİ'DEN TEPKİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yer aldığı bir fotoğrafı paylaşarak "Ayakkabınız ile bastığınız yer, Müslümanların secde ederken kullandığı seccadedir" demişti. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise "Kılıçdaroğlu'nun ve yanındakilerin seccadeye ayakkabı ile basması büyük saygısızlık" ifadesini kullanmıştı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan bir açıklama yapmış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Üzgünüm, seccadeyi göremediğim için çok üzgünüm. Dünyada kimseyi incitmek istemem, hele milletimi asla. Buradan istismarcılık yapanları ve kullandıkları propaganda aparatlarını da milletimizin vicdanına bırakıyorum."

İFTARIN SAHİBİ ESKİ BAKAN OLAYIN PERDE ARKASINI ANLATTI

Öte yandan, söz konusu fotoğrafın çekildiği iftar davetinin ev sahibi İstanbul Platformu adına eski Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu konuyla ilgili tartışmalar üzerine bir açıklama yaptı.

Müftüoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Kamuoyuna Duyuru,

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu dün akşam, İstanbul Platformu adına verdiğimiz iftar davetine katıldı.

Halil İbrahim Sofrası’na ilahiyatçılar, akademisyenler, eski yeni bürokratlar, milletvekilleri ve dostlarımız katıldı.

Sayın Kılıçdaroğlu iftar sonrasında adalet üzerine dikkat çeken bir konuşma yaptı. Yemeğin ardından, kalabalık bir ortamda (lokanta yöneticisinin odasında) hatıra fotoğrafları çekildi. Kalabalığın meydana getirdiği dikkatsizlik, söz konusu fotoğraflara da yansıdı.

Sayın Kılıçdaroğlu’na yapılan haksız tenkitler sağduyudan uzaktır, haksızlıktır. Siyasetin bu kadar acımasız, anlayışsız, birbirini suçlayıcı bir dille yapılması, artık hepimizi ziyadesiyle yormuştur. Bu gerçeği kamuoyu ile paylaşmak da benim görevimdir. Saygılarımla,

Adalet Eski Bakanı İsmail MÜFTÜOĞLU"

Seccadeye bastığı fotoğraf tartışma konusu oldu! Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama Seccadeye bastığı fotoğraf tartışma konusu oldu! Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
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