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  4. Son dakika | Seccade üzerindeki fotoğrafı çok konuşulmuştu! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: "Bunlar Pensilvanya'dan alıyorlar talimatı"

Son dakika | Seccade üzerindeki fotoğrafı çok konuşulmuştu! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: "Bunlar Pensilvanya'dan alıyorlar talimatı"

02.04.2023 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun seccade üzerindeki fotoğrafına ilişkin tepki gösterirken 14 Mayıs seçimlerini anımsatarak "Bu 40 günde birileri seccadelerin üstüne ayakkabılarla basabilir. Çünkü bunlar Pensilvanya'dan alıyorlar talimatı" dedi.

Son dakika | Seccade üzerindeki fotoğrafı çok konuşulmuştu! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: "Bunlar Pensilvanya'dan alıyorlar talimatı"

Son dakika haberi: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda, Bağcılar Toplu Açılış Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, buradaki konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccade üzerinde durduğu fotoğrafa tepki gösterdi.

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"ONLARA GÖRE MEŞRUDUR, YAPABİLİRLER"

Erdoğan'ın törendeki konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

  • Bugün Cumhur İttifakı ile birlikte yola çıktık. Bu yolculuğumuzu inanıyorum ki 14 Mayıs'ta sizler çok farklı bir şekilde şahlanışa döndüreceksiniz. Bu 40 günde birileri seccadelerin üstüne ayakkabılarla basabilir. Çünkü bunlar Pensilvanya'dan alıyorlar talimatı. Onlara göre meşrudur, yapabilirler.

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  • Bu sene deprem felaketiyle Ramazan'ı biraz hüzünlü geçiriyoruz.

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Recep Tayyip Erdoğan

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