Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı tartışmalara yol açtı! İnce'den dikkat çeken paylaşım: 'Seccadeye ayakkabı ile basmak...'

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün sosyal medyada paylaşılan fotoğrafı gündem oldu. Kılıçdaroğlu'nun bir seccade üzerinde durduğu fotoğrafın sosyal medyada paylaşılmasının ardından başlayan tartışmalar ve açıklamalar sürüyor. Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, gündem olan kare ile ilgili bir açıklama yaptı.

"SECCADEYE BASMAK DEĞİL..."

Muharrem İnce, sosyal medya yaptığı paylaşımda, bir din bilginine danıştığını ve seccadeye ayakkabı ile basmanın değil, kul hakkı yemenin ve yalan söylemenin günah olduğunu belirtti.

İnce, paylaşımında şunları kaydetti:

"Bir din bilginine danıştım, şöyle dedi: Din-i mübin-i (hak ve hakikatı açıkça söyleyen) İslam’a göre seccadeye ayakkabı ile basmak diye bir günah yoktur. Ancak; kul hakkı yemek, yalan söylemek, israf etmek, gururlu ve kibirli olmak, kalp kırmak, işi ehline vermemek haramdır ve günahtır. Necasetten taharet (görünen kirlerden arınmak) kolaydır. Zor olan ruhun taharetidir (temizlenmesi)."

Bir din bilginine danıştım, şöyle dedi:



Din-i mübin-i (hak ve hakikatı açıkça söyleyen) İslam’a göre seccadeye ayakkabı ile basmak diye bir günah yoktur. Ancak; kul hakkı yemek, yalan söylemek, israf etmek, gururlu ve kibirli olmak, kalp kırmak, işi ehline vermemek haramdır ve… — Muharrem İNCE (@vekilince) April 1, 2023

AK PARTİ'DEN TEPKİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yer aldığı bir fotoğrafı paylaşarak "Ayakkabınız ile bastığınız yer, Müslümanların secde ederken kullandığı seccadedir." demişti.

CHP'DEN İLK AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Fotoğrafın sosyal medyada yayılmasının ardından CHP'den bir açıklama gelmişti. Açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

"Söz konusu fotoğraf, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun, İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu ile birlikte katıldığı kalabalık bir iftar buluşmasının ardından çekilmiştir.

Fotoğraf çekimi sırasında yaşanan yoğunluk ve fotoğraf çektirmek isteyenlerin telaşı nedeniyle, yerde bulunan seccade fark edilememiştir. Bu tür durumlara yönelik hassasiyeti herkes tarafından bilinen Sayın Genel Başkanımız ve İl Başkanımızın, ortaya çıkan bu talihsiz durum nedeniyle çok üzgün olduğunu belirtmek isteriz."

