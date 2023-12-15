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Seçil Erzan davasında yeni gelişme! Fatih Terim’in hesap hareketlerinin incelenmesi talep edildi

15.12.2023 17:26 | Son Güncelleme:
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Yüksek kar getirili özel ve güvenilir Fatih Terim fonu vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişinin Seçil Erzan tarafından yaklaşık 25 milyon dolar dolandırılmasına ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Savcılık, Fatih Terim’in hesap hareketlerinin incelenmesini talep etti.

Seçil Erzan davasında yeni gelişme! Fatih Terim’in hesap hareketlerinin incelenmesi talep edildi

Yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 19 kişinin yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırılmasına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

HESAP HAREKETLERİ İÇİN İNCELEME TALEBİ

Fatih Terim’in ‘müşteki’ sıfatıyla verdiği ifade çerçevesinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmanın devam ettiği, savcılığın kurumlardan bir takım belgeler talep ettiği öğrenildi. Ayrıca, Fatih Terim’in hesap hareketlerinin incelenmesinin de talep edildiği öğrenildi.

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İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Seçil Erzan'ın bir bankanın Levent'teki şubesinde müdür olarak çalıştığı ve müşteki Bülent Çeviker'den kişisel güven ilişkisine dayalı 2 milyon dolar alarak yüksek kar vaadiyle yeniden kendisine iade edeceğini bildirdiği kaydediliyor.

İddianamede, müşteki Bülent Çeviker'e para karşılığında yazılı evrak verildiği ancak daha sonra Çeviker'in Erzan'a ulaşmaya çalışsa da ulaşamadığı, durumu bankaya bildirdiği, banka tarafından araştırma yapıldığı, Erzan hakkında suç duyurusunda bulunduğu ifade ediliyor.

Sanık Erzan'ın bu yöntemle futbolcular, iş insanları ve çeşitli meslek gruplarından müştekilere, yüksek kar getirisi olan güvenilir bir fon bulunduğunu ve yine kamuoyunda tanınan Fatih Terim, Hakan Ateş gibi isimlerin bu fona dahil olduğunu söyleyerek, müştekileri bu fona para yatırmaya ikna ettiği anlatılan iddianamede, gerçekte ise böyle bir fonun hiç olmadığının tespit edildiği belirtiliyor.

İddianamede, Erzan'ın, müştekilerin verdiği paralara ilişkin sahte belgeler oluşturarak, bu belgelere bankanın kaşesini ve ıslak imzasını atıp müştekilere teslim ettiği ve dolandırıcılık kastıyla hareket ettiği kaydediliyor.

SEÇİL ERZAN'A 226 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Sanık Erzan'ın "özel belgede sahtecilik" ve "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 69 yıldan 226 yıla kadar hapsi istenen iddianamede, sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün aynı suçlardan 3 yıl ile 65 yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesinin iddianameyi kabul etmesi üzerine 4'ü tutuklu 7 sanık 20 Kasım'da hakim karşısına çıkmıştı. Mahkeme heyeti, tutuklu 2 sanığın tahliyesine karar vererek, duruşmayı 12 Ocak 2024'e ertelemişti.

İHA-AA

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Fatih Terim son dakika Seçil Erzan
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