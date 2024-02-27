Seçil Erzan’ın davasında bilirkişi raporundan yeni detaylar! "Biraz kazandıralım geri alalım"

Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen Seçil Erzan'ın da aralarında bulunduğu 2'si tutuklu 7 sanığın yargılandığı dolandırıcılık davasında yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Dava dosyasına cep telefonu incelemelerine ilişkin yeni bilirkişi raporu girdi. Siber Suçlar ve Güvenliği Uzmanı tarafından hazırlanan 200 sayfalık raporda, sanık Seçil Erzan'a ait 4 adet telefon ve 3 adet sim kart, sanık Nazlı Can'a ait 1 adet telefon ve 1 adet sim kart, sanık Ali Yörük'e ait 1 adet telefon ve 1 adet sim kart, sanık Atilla Yörük'e ait 1 adet telefon ve 1 adet sim kart olmak üzere toplam 13 adet dijital materyal ile imajların bulunduğu 8 adet flash bellek ve 2 adet hard disk incelenerek çözümlemeleri yapıldı. Bilirkişi raporunda Seçil Erzan'ın banka görevlileri ve Deniz Bank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Aydoğdu ve diğer banka yetkilileri ile yazışmaları da yer aldı.

“ARDA'YA 2 MİLYON TL KREDİ VEREBİLİR MİYİM?"

Seçil Erzan'ın mesajlaşmalarında Mehmet Aydoğdu'yla Arda Turan ve Fatih Terim'in kredileri hakkında konuşmaları dikkat çekti. İkili arasında geçen konuşmalarda,

Seçil Erzan; Arda'ya 2 milyon TL kredi verebilir miyim?

Mehmet Aydoğdu; Fatih hocayı, Ne yaptın? Arayacaktın.

Seçil Erzan; Bodrum'da gelince arayacağız ben de yanına geçeceğim

Mehmet Aydoğdu; Krediyi, Kullandırdın mı?

Seçil Erzan; Kullandırdım borcunu ödedi

Mehmet Aydoğdu; Haber vermedin? Arda ya verebiliyorsan ver

Seçil Erzan; Arda'ya 2 mio verebilir miyim ?

Mehmet Aydoğdu; Kredilere onaylatabiliyorsan ver.

“BİRAZ KAZANDIRALIM GERİ ALALIM. SELÇUK DÜZGÜN ÇOCUKTUR. ONA MESAİ HARCAMAMIZ GEREKİYOR

Öte yandan Seçil Erzan'ın telefonunda Oğuz Atilla ismiyle kayıtlı kişiyle Selçuk İnan hakkında konuşmaları dikkat çekti. İşte o konuşmalara ait mesajlar;

Seçil Erzan; Aradım açmadı Selçuk

Oğuz Atilla; Ok bekletiyorum şimdilik işlemi

Seçil Erzan; Oğuz sen çık dönmesi uzun sürebilir, Mesaj da attım

Oğuz Atilla; Tamamdır Seçil hanım kötü başlamış olduk ama inşallah kısa sürede geri kazanırım bu bakiyeleri.

Seçil Erzan; Dur bakalım üzülmeyelim orada zaten bir miktar vardı, Sen çok sıkı takip yap buna, Biraz kazandıralım geri alalım Selçuk düzgün çocuktur. Ona mesai harcamamız gerekiyor. Bir memnuniyet yakalarsak hepsini geri alırız.

“GÜZEL HABER VERECEKTİM SİZE, SELÇUK İNAN'A FON KURUYORUZ"

Erzan'ın Deniz Bank Bölge Müdürü Sermin Tekin ile de mesajlaşmaları raporda yer aldı. Konuşmalarda Seçil Erzan'ın; Merhaba Sermin Hanım, Güzel haber verecektim size, Selçuk İnan'a fon kuruyoruz bugün ben ziyaret ettim daha önce Öb ile görüşmüştüö şeklinde mesaj yazdığı, Sermin Tekin'in ise, “Evettt, Öb demişti Önerdik düşüncek diye, Süperrrö şeklinde karşılık verdiği, Erzan'ın “Prensipte anlaştık kurmamızı istiyor. Kiralık kasasındaki altınlarını da çıkarttı 4 kg altın yatırdık hesabaö diye mesaj yazdığı, Tekin'in ise “Çokk sevindimö" şeklinde mesaj yazdığı görülüyor.





