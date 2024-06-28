Seçil Erzan olayının aynısı! Yüksek kar vaadiyle milyonlar topladı: Polis bankada arama yapıyor

İzmir’de, Denizbank Bornova Şube Müdürü H.Ö. hakkında, yüksek kar vaadiyle 300 milyon lira topladığı suçlamasıyla gözaltı kararı verilmesinin ardından, polis banka şubesinde arama başlattı. Seçil Erzan olayına benzetilen milyonluk vurgun olayıyla ilgili ekipler, dijital materyallere el koyuyor.

GÖZALTI KARARI VERİLMİŞTİ

H.Ö.'nün para topladığı kişilere zaman zaman ihtiyaçları kadar para gönderdiği ancak, bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayan iş insanlarının şikayeti üzerine H.Ö., hakkında gözaltı kararı çıkartılmıştı.

BANKA İLE İLİŞİĞİ KESİLDİ

Öte yandan banka, olayla ilgili inceleme başlatıp, müfettiş görevlendirirken, H.Ö.'nün bankayla ilişiği de kesildi.

İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

H.Ö.'nün evinde çok sayıda ilaç içerek intihar girişiminde bulunduğu ortaya çıktı. H.Ö., daha sonra pişman olup, gittiği İzmir Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Tüm yaşananların ardından polis ekipleri bugün banka şubesinde arama başlattı.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır





