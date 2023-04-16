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SEÇİM 2023: Nerede oy kullanacağım? Hangi sandıkta oy vereceğim? YKS seçmen sorgulama

16.04.2023 19:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023 seçim tarihi belli oldu. Seçim tarihinin açıklanmasının ardından oy verecek olan kullanıcılar 'Nerede oy kullanacağım?' ekranını araştırıyor. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesi ilişkin takvime göre bugün yurt içi ve yurt dışı seçmen kütükleri kesinleştirilecek. Yurt içi seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıklar belirlenecek. Peki, nerede oy kullanacağım? Hangi sandıkta oy vereceğim? İşte YSK seçmen sorgulama ekranı...

SEÇİM 2023: Nerede oy kullanacağım? Hangi sandıkta oy vereceğim? YKS seçmen sorgulama

14 Mayıs seçimleri için geri sayım devam ediyor. Oy kullanacak olan seçmenler, oy verecekleri sandığı öğrenmek istiyor. Kişilerin oy kullanacakları sandık numarası ve sıra numarasının yer aldığı seçmen bilgi kağıtlarının dağıtılacağı tarih YSK tarafından paylaşılan seçim takvimi ile netleşti. İşte oy verilecek sandıklar ve e-Devlet seçmen kaydı sorgulama...

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Seçmen sandık sorgulama işlemi her seçim öncesi milyonlarca vatandaş tarafından gerçekleştiriliyor. Oy kullanacak seçmenler, e-devlet içerisinde yer alan YSK yurt içi seçmen kaydı sorgulama işlemlerini kullanabiliyor. Önümüzdeki günlerde aktif hale gelecek uygulamada kişiler hangi sandıkta oy kullanacaklarını öğrenebilecekler.

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SEÇMEN KAYDI SORGULAMA EKRANI

Seçmen kaydı sorgulamak için e-Devlet Kapısı http://www.turkiye.gov.tr adresine girerek, sayfanın üst kısmında bulunan "Giriş Yap" bağlantısına tıklayın.

YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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Daha sonra ana sayfada bulunan arama kutucuğuna da Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama yazarak sisteme erişebilirsiniz. Kimlik doğrulama işlemlerinizi tamamladıktan sonra seçmen kaydınıza ve hangi sandıkta oy kullanacağınıza dair bilgiye ulaşabilirsiniz.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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