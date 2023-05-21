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Seçim çalışması için gittiği Aydın'da kalp krizi geçirmişti! Savcı Sayan'ın sağlık durumunda yeni gelişme: Bu sabah...

21.05.2023 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs milletvekilliği seçimlerinde AK Parti'nin İzmir milletvekili adayı olan ve eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, 19 Mayıs gününün akşamında aniden fenalaşmış, daha sonra kalp krizi geçirdiği tespit edilmişti. Hastaneye kaldırılan Sayan'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme yaşandı.

Seçim çalışması için gittiği Aydın'da kalp krizi geçirmişti! Savcı Sayan'ın sağlık durumunda yeni gelişme: Bu sabah...

Eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, tedavisinin tamamlanmasının ardından sağlığına kavuştu. Sayan tedavi gördüğü hastaneden bu sabah saatlerinde taburcu edildi.

ANİDEN FENALAŞTI

AK Parti'den İzmir'de milletvekili adayı olan ancak seçilemeyen Savcı Sayan, cumhurbaşkanı ikinci tur seçim çalışmaları kapsamında gittiği Aydın’da 19 Mayıs akşam saatlerinde aniden fenalaştı.

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HASTANEYE KALDIRILDI

Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Savcı Sayan, kalp krizi geçirdiği tespit edilince Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

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TEDAVİSİ TAMAMLANDI

Hastanede Prof. Dr. Hasan Güngör tarafından yapılan anjiyo sonrası sağlığına kavuşan Sayan, tedavisinin tamamlanmasının ardından bugün sabah saatlerinde taburcu oldu.

(DHA)

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