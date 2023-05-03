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Seçim görevi nasıl iptal edilir? Seçim görevi öğretmenlere zorunlu mu? YSK'dan merak edilen soruyu yanıt

03.05.2023 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçim görevi iptal kararı YSK tarafından alınmaktadır. 2023 genel seçimleri, 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri yaklaşırken konuya dair araştırmalar da hız kazandı. Birçok kişi, "Seçim görevi nasıl iptal edilir? Seçim görevi öğretmenlere zorunlu mu?" gibi sorulara yanıt arıyor. YSK'dan merak edilen soruyu yanıt geldi. İşte ayrıntılar...

Seçim görevi nasıl iptal edilir? Seçim görevi öğretmenlere zorunlu mu? YSK'dan merak edilen soruyu yanıt

Seçim görevinin nasıl iptal edileceği 14 Mayıs 2023 Pazar gününe kısa bir zaman kala vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Okullardaki sandıklarda bir başkan, altı asıl ve altı yedek üye yer alacak. Seçim görevinin iptali için, görevi veren ilçe seçim kuruluna başvuru yapılması gerekmektedir. İşte, "Seçim görevi nasıl iptal edilir?" sorusunun yanıtı...

SEÇİM GÖREVİ NASIL İPTAL EDİLİR?

Seçim görevinin iptali kararı, YSK tarafından alınır. Seçim görevinin iptalini isteyen kişilerin, görevi veren ilçe seçim kuruluna başvuru yapmaları gerkemektedir. Yapılan başvuruya göre seçim görevi iptal edilebilmekteir.

Bilindiği üzere, sandık kurulu görevleri, 298 sayılı Kanun'un 22. ve 23. maddesine göre belirlenirler.

SEÇİME KAÇ GÜN KALDI?

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine 11 gün kaldı.

Oy kullanma işlemi 14 Mayıs Pazar günü saat 08.00’de başlayacak ve 17.00’de sona erecek.

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NEREDE OY KULLANACAĞIM, HANGİ OKULDA?

Seçmen kaydı sorgulama işlemi, hem YSK hem de E devlet üzerinden kolaylıkla yapılabiliyor.

Yurt içinde ikamet eden seçmenler, askı dönemi içerisinde, kendisinin, aynı hanede oturan yakınlarının ve aynı binada oturan seçmenlerin bilgilerini görüntüleyebiliyor, askı dönemi sonrasında kendisinin ve aynı hanede oturan yakınlarının oy vereceği sandık alanı bilgilerini öğrenebiliyorlar.

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YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA

Seçmen kaydı sorgulama için YSK sitesine T.C. kimlik numaranızı girmeniz gerekiyor. Açılan sayfada bilgileriniz ve hanenize kayıtlı olanların bilgileri çıkıyor.

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E-DEVLET SEÇMEN KAYDI SORGULAMA

Seçmen kaydı sorgulamak için e-Devlet Kapısı internet sitesine girip “Giriş Yap” bağlantısına tıklayın.

Daha sonra ana sayfada bulunan arama kutucuğuna da Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama yazarak sisteme erişebilirsiniz.

Kimlik Doğrulama Yöntemine tıklayıp ekranda çıkan yönergeleri takip ederek sisteme giriş yapabilirsiniz.

Sisteme eriştikten sonra açılan ekranda yurt içi seçmen kütüğündeki bilgileriniz yer alacaktır.

Ayrıca seçim dönemlerinde oy kullanacağınız yer bilgileri Yüksek Seçim Kurulu tarafından bu sayfada görüntülenir.

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