Seçim günü kahreden olay! Sandık başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Kahreden olay, Rize'nin Pazar ilçesine bağlı İkiztepe Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 2023 yılı Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri için sandık görevlisi olan Şeref Kurt, görev sırasında iken kalp krizi geçirdi.

Kalp krizi geçiren Kurt’un yanında bulunanlar 112 acil çağrı servisinde ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin Kurt’a ilk müdahalesini yapmasının ardından ambulans ile Kaçkar devlet hastanesi götürüldü. Kurt hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

OY KULLANIRKEN KALP KRİZİ GEÇİREREK HAYATINI KAYBETTİ

Trabzon’un Akçaabat ilçesinin Derecik mahallesinde ise 75 yaşındaki Aysel Ulusoy, Derecik Çevreli Camii Lokali’ndeki 1093 nolu sandığa oy kullanmak üzere yakınları ile birlikte geldi. Oy kullanma kabinine girerek oyunu kullanan Ulusoy, ardından bir anda fenalaştı. Ulusoy, çevredekiler tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmak istenirken hayatını kaybetti.

İHA

