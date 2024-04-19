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  4. Seçim günü "Konuş! Sen nerelisin" sözleriyle çok konuşulmuştu! DEM Partili Salğucak hakkında yeni gelişme

Seçim günü "Konuş! Sen nerelisin" sözleriyle çok konuşulmuştu! DEM Partili Salğucak hakkında yeni gelişme

19.04.2024 16:30
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Şırnak'ta 31 Mart'ta taşımalı seçmen olduğunu düşündüğü kişilere Süleyman Salğucak teker teker "Konuş! Sen nerelisin?" diyerek çıkışmıştı. O anların görüntüleriyle sosyal medyada çok konuşulan Salğucak hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Seçim günü "Konuş! Sen nerelisin" sözleriyle çok konuşulmuştu! DEM Partili Salğucak hakkında yeni gelişme

31 Mart yerel seçimlerinde oy vermek için Ömer Keçecigil Okuluna giden askeri ve polis personellerine ’Konuş, sen nerelisin?’ diyen DEM Partili Süleyman Salğucak'ın, seçim kanuna muhalefet suçundan dolayı Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alındı.

jsalkdas

"SEÇİM KANUNUNA MUHALEFETTEN" SORUŞTURMA

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı, Salğucak hakkında ’Seçim kanununa muhalefet’ ve ’Seçmenin oy kullanmasını engelleme’ iddialarıyla ilgili soruşturma açtı.

Avukat Ramazan Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şırnak savcılığı ’Konuş, sen nerelisin’ sözünden dolayı Süleyman Salğucak’a ’Seçim kanununa muhalefetten’ soruşturma açmış" diye belirtti.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Şırnak DEM Parti
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