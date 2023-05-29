SEÇİM KATILIM ORANLARI 2023: 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. turda kaç kişi oy kullandı, katılım oranı kaç? Yurt içi oy kullanan seçmen sayısı

Seçim katılım oranları 29 Mayıs 2023 Pazartesi gününün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. 28 Mayıs seçim sonuçları da dün gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı ikinci tur oylaması ile son buldu. Kıyasıya süren rekabette yüzde 52,16 ile zafere ulaşan isim yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Bu gelişme sonrası birçok kişi arama motorlarında "28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. turda kaç kişi oy kullandı, katılım oranı kaç? " sorularını araştırıyor. İşte 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tur katılım oranı...

İL İL SEÇİM KATILIM ORANLARI 2023

28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu dün sona erdi.

Yapılan açıklamaya göre 81 ilde toplam 53 milyon 685 bin 885 oy kullandı.

28 MAYIS CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE KAÇ KİŞİ OY KULLANDI?

Katılım oranı %84.3 olarak paylaşıldı. Doğu illerinde katılım ciddi bir şekilde düşerken, Batı illerinde katılım ortalama yüzde 2 – 3'lik bir düşüşe sahip.

Haberimiz içerisinden oy oranlarına, açılan sandık sayısı oranına ulaşabilirsiniz.

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