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Seçim minibüsü kaza yaptı: 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 14:09 | Son Güncelleme

Manisa'da CHP Salihli İlçe Başkanlığının seçim minibüsü kamyonetle çarpıştı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde seçim çalışması yapan CHP Salihli İlçe Başkanlığına ait minibüsle kamyonetin çarpışması sonucu 7 kişi hafif şekilde yaralandı.

Durasallı Mahallesi'nde M.İ'nin (28) kullandığı 45 AAG 462 plakalı kamyonet ile M.T'nin (23) kullandığı 45 LF 006 plakalı CHP Salihli İlçe Başkanlığına ait minibüs çarpıştı.

Kazada sürücülerle seçim çalışmalarına katılan partililerin de bulunduğu 7 kişi yaralandı.

Ambulansla Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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112 Acil Servis 8 yaralı Parti Minibüsü Salihli trafik kazası

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