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Seçim öncesi para yağdı! Dünyaca ünlü isimler de yalnız bırakmadı: Biden ile fotoğraf çektirmek 100 bin $!

29.03.2024 08:45
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Türkiye gibi ABD de seçim atmosferinde ama arada büyük farklar var. ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmek 500 bin dolar oldu! Biden'ın katıldığı seçim etkinliğinde aynı fotoğraf karesinde yer almak içinse 100 bin dolar ödenmesi gerekti. Etkinliğin yapılacağı binanın çevresine kum dolu 20 kamyon konuşlandırıldı. Etkinliğe dünyaca ünlü isimlerin katılması kadar Donald Trump detayı da dikkat çekti.

Seçim öncesi para yağdı! Dünyaca ünlü isimler de yalnız bırakmadı: Biden ile fotoğraf çektirmek 100 bin $!

Eski ABD başkanlarından sinema ve müzik camiasına değin birçok ünlü isim Joe Biden'ın seçim çalışmasına katıldı. Etkinliğe damgasını vuran ise 'Biden tarifesi' oldu. Etkinliğe en ucuzu 250 dolara satılan biletlerle girilebildi. Gecenin sonunda toplanması beklenen bağış miktarı dudakları uçuklattı.

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Biden'ın, Manhattan'ın merkezindeki ünlü gösteri merkezi Radio Citty Music Hall binasında katılacağı bağış etkinliği için etraftaki sokaklar trafiğe kapatılırken, New York Polis Teşkilatı (NYPD) tarafından 20 kum dolu kamyon da etkinliğin yapılacağı binanın çevresine konuşlandırıldı.

ABD Başkanı Biden'ın, Obama ve Clinton'la birlikte katılacağı etkinlikte ayrıca, First Lady Jill Biden, Queen Latifah, aktör Mindy Kaling, Ben Platt, Lea Michele ve Cynthia Erivo gibi birçok ünlü isim de yer aldı.

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25 MİLYON DOLAR HEDEFİ

Demokrat Parti'den bir yetkilinin ABD medyasına yaptığı açıklamada, yaklaşık 5 bin kişinin katılacağı kampanya etkinliğinde, 2024 başkanlık seçimlerine Demokrat Parti'den ikinci defa aday olan Biden için 25 milyon dolar bağış toplanmasının hedeflendiği bildirilmişti.

En ucuz biletin 250 dolara satıldığı kampanya gecesine katılmak için zengin bağışçılar, Biden, Clinton ve Obama ile aynı fotoğraf karesinde yer almak için 100 bin, Biden'la özel bir resepsiyona katılmak için 250 bin ve görüşme hakkına sahip olmak için 500 bin dolar ödedi.

Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimi için, şubat ayı itibarıyla Biden 155 milyon dolar nakit yardım toplarken, Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump henüz 37 milyon dolara ulaşmış durumda.

BIDEN NEW YORK'A OBAMA İLE GELDİ

2024 ABD başkanlık yarışı çerçevesinde, New York'ta ön seçim için oylamaların yapıldığı dönemde New York'ta büyük bir bağış kampanyası düzenleyen ABD Başkanı Biden'ın özel uçağı Air Force One, John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'na indi ve Biden'ın merdivenlerden eski Demokrat Başkan Barack Obama ile birlikte indiği görüldü.

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Bir diğer eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın ise Biden'la saatler sonra Radio City Music Hall'deki etkinlikte buluşarak destek vereceği belirtilmişti.

Biden'ın New York'ta ön seçimler devam ederken yapacağı ziyareti öğrenen bazı sivil toplum örgütleri ise Başkan'ın İsrail politikasını eleştirmek için etkinlik alanında protesto düzenleyeceklerini günler öncesinden ilan etmişti.

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Ayrıca, İsrail'in Gazze'deki sivilleri bombalamasını ve ABD'nin bölgede yapılacak ateşkese destek vermemesine tepki gösteren çoğu Demokrat Partili sivil aktivist, New Yorkluları ön seçimlerde boş oy kullanmaya çağırıyor.

Öte yandan, eski ABD Başkanı Trump da dün akşam New York'un Queens kentinde hayatını kaybeden bir polis memurunun cenaze törenine katıldı.

Aynı gece 4 ABD başkanını ağırlayacak olan New York trafiğinde, ilerleyen saatlerde ciddi yoğunluk yaşanacağı tahmin ediliyordu. (AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Yerel Seçim 2024


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