SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI! YSK 2.TUR seçim sonuçları! Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları

Seçim sonuçları, Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci turunda oy kullanan vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırıldı. Oy kullanma işlemi bugün saat 17:00'da son buldu. Yayın yasağı ise saat 18:15'de kaldırıldı. Seçim sonuçları anbean takip edildi. İşte Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanan bilgilere göre Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan isim...

SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI

Seçim sonuçları 28 Mayıs pazar günü yapılan seçimlerle birlikte belli oldu. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, sandıkların yüzde 99.43’ünin açıldığını ve kesin olmayan sonuçlara göre seçimi Recep Tayyip Erdoğan'ın kazandığını duyurdu.

Haberimiz içerisinden oy oranlarına, açılan sandık sayısı oranına ulaşabilirsiniz.

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14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI

14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 49,52'sini alırken, Kemal Kılıçdaroğlu oyların yüzd 44,88'ini aldı.

Diğer adaylardan Muharrem İnce yurt içinde 216 bin 470, yurt dışında 15 bin 759, gümrüklerde 3 bin 554 oy alarak toplam 235 bin 783 oy ile geçerli oyların yüzde 0, 43'üne ulaştı.

Sinan Oğan yurt içinde 2 milyon 796 bin 613, yurt dışında 28 bin 218, gümrüklerde 6 bin 408 olmak üzere toplam 2 milyon 831 bin 239 oy alırken, geçerli oy oranı yüzde 5,17 olarak gerçekleşti.

