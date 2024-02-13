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Seçim sürecinin en şanslı ismi! Bir değil iki parti birden onu aday gösterdi: Nasıl olduğu merak konusu

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
13.02.2024 11:15 | Son Güncelleme:
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31 Mart yerel seçimlerine giderken Türkiye'nin dört bir yanından ilginç haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak Denizli'de yaşanan olayın ise daha önce örneği yaşanmamış olması şaşkınlık yarattı. Güney ilçesine iki parti aynı ismi aday gösterdi. İsmi daha önce BBP adayı olarak açıklanan Alaaddin İshak Gümüş, dün de İYİ Parti adayı olarak Meral Akşener tarafından ilan edildi. Gümüş daha şimdiden 'paylaşılamayan aday' olarak kayıtlara geçti.

Seçim sürecinin en şanslı ismi! Bir değil iki parti birden onu aday gösterdi: Nasıl olduğu merak konusu

Denizli’nin Güney ilçesinde Büyük Birlik Partisi’nden belediye başkanı adaylığını açıklayan Alaaddin İshak Gümüş, dün düzenlenen aday tanıtım toplantısında Meral Akşener tarafından İYİ Parti Güney Belediye Başkanı Adayı olarak ilan edildi.

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AKŞENER'LE POZ VERDİ

Daha önce BBP tarafından Güney Belediye Başkan Adayı olarak ilan edilen Alaaddin İshak Gümüş, dün İYİ Parti İl Teşkilatı tarafından düzenlenen aday tanıtım toplantısında ismi açıklanarak, sahnede İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte poz verenlerin arasında yer aldı. Bizzat İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde ismi açıklanan adayların arasında daha önce Büyük Birlik Partisi’nden adaylığını koyan bir ismin yer alması büyük dikkat çekti.

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'PAYLAŞILAMAYAN ADAY'

Daha önce kendisine verilen görev yazısı ile birlikte BBP İl Başkanı İsmail Karateke ile birlikte poz veren Alaaddin İshak Gümüş, bu kez de İYİ Partililerle birlikte toplu fotoğraf karesine girdi. BBP ile yolunu ayırıp ayırmadığı ile ilgili herhangi bir duyuru bile yapılmayan Gümüş’ün, bu kez İYİ Parti’nden Güney Belediye Başkan Adayı olarak ilan edilmesi ’Paylaşılamayan Aday’ yorumlarına sebep oldu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Denizli İYİ Parti aday bbp
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