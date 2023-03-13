SEÇİM TAKVİMİ 2023: Seçim takvimi başlangıç tarihi ne zaman? YSK Başkanı Ahmet Yener'den son dakika açıklaması!

Seçim takvimi ile ilgili son dakika açıklaması YSK Başkanı Ahmet Yener tarafından yapıldı. YSK Başkanı Ahmet Yener, seçim takviminin başlangıç tarihinin 18 Mart 2023 olarak belirlendiğini belirtti. İşte YSK Başkanı Ahmet Yener'in son dakika açıklaması...

SEÇİM TAKVİMİ BAŞLANGIÇ TARİHİ NE ZAMAN?

YSK Başkanı Ahmet Yener yaptığı açıklamada; seçim takviminin başlangıç tarihinin 18 Mart 2023 olarak belirlendiğini ifade etti.

YKS BAŞKANI YENER'DEN 'SEÇİM TAKVİMİ' AÇIKLAMASI

YSK Başkanlığında basın mensuplarına açıklamada bulunan Yener, şu ifadelere yer verdi:

"Bugünkü çalışmamızda 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilli Seçimlerinde, seçim takviminin başlangıç tarihi olarak 18 Mart 2023 tarihi belirlenmiştir. Ayrıca yurt içi ve yurt dışında seçmenlerin oy kullanmasına ilişkin ilkelerin belirlenmesine çalışması da devam etmektedir."



