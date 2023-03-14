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SEÇİM TAKVİMİ RESMİ GAZETE'DE! Seçim takvimi başlangıç tarihi ne zaman? Yurt dışı oy verme işlemleri hangi tarihte?

14.03.2023 07:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçim takvimi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bilindiği üzere, YSK Başkanı Ahmet Yener geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada seçim takviminin başlangıç tarihini duyurmuştu. Seçimler 14 Mayıs'ta yapılacak. Açıklamaya göre; siyasi partiler ittifak protokolünü 18-24 Mart 2023 tarihleri arasında YSK'ya teslime decek ve Cumhurbaşkanı kesin aday listesi ise 31 Mart Cuma günü Resmi Gazete'de yayımlanacak. Peki, Seçim takvimi Sbaşlangıç tarihi ne zaman? seçimlerde yurt dışı oy verme işlemleri hangi tarihte?

SEÇİM TAKVİMİ RESMİ GAZETE'DE! Seçim takvimi başlangıç tarihi ne zaman? Yurt dışı oy verme işlemleri hangi tarihte?

Seçim takvimi resmen 18 Mart'ta başlayacak. Birçok kişi internette konuya dair araştırma yapıyor. Resmi Gazete'de yer alan seçim takvimi ile detaylar belli oldu. Böylelikle, "Seçim takvimi başlangıç tarihi ne zaman? Yurt dışı oy verme işlemleri hangi tarihte?" soruları da yanıt bulmuş oldu. İşte ayrıntılar...

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SEÇİM TAKVİMİ BAŞLANGIÇ TARİHİ NE ZAMAN?

Seçim takvimine ilişkin geçtiğimiz gün konuşan YSK Başkanı Yener, şu ifadelere yer vermişti:

"Bugünkü çalışmamızda 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilli Seçimlerinde, seçim takviminin başlangıç tarihi olarak 18 Mart 2023 tarihi belirlenmiştir. Ayrıca yurt içi ve yurt dışında seçmenlerin oy kullanmasına ilişkin ilkelerin belirlenmesine çalışması da devam etmektedir."

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Seçim takvimi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Seçim takvimi başlangıç tarihi 18 Mart 2023 olarak belirlendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Seçimi ile 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için hazırlanan seçim takvimine göre; Cumhurbaşkanlığı seçimleri ilk turu 14 Mayıs'ta, ikinci tur ise 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Milletvekili seçimleri de Cumhurbaşkanı ilk seçimleri olan 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

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2023 SEÇİMLERDE YURT DIŞI OY VERME İŞLEMLERİ HANGİ GÜN?

Seçim takvimi Başlangıcı: 18 Mart 2023

Milletvekili Adaylığı Son Başvuru: 20 Mart 2023

Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Son Başvuru: 23 Mart 2023

Yurt Dışı Oy Verme İşlemleri: 27 Nisan 2023

1. Tur: 14 Mayıs 2023

2. Tur: 28 Mayıs 2023


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Seçim takvimi Resmi Gazete'de yayımlandıSeçim takvimi Resmi Gazete'de yayımlandı
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