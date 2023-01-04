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Seçim tarihi öne çekilecek mi? 2023 Türkiye genel seçimleri ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması!

04.01.2023 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçim tarihi ile ilgili son dakika açıklaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. 18 Haziran seçimler için çeşitli sebeplerle elverişsiz bulundu. Peki, Seçim tarihi öne çekilecek mi? 2023 Türkiye genel seçimleri ne zaman? İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan son dakika açıklaması ve konuya dair detaylar...

Seçim tarihi öne çekilecek mi? 2023 Türkiye genel seçimleri ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması!

Seçim tarihi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Seçim tarihi ve seçim hazırlıkları, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde gerçekleiştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu’nda (MYK) ele alınmıştı. Peki, Seçim tarihi öne çekilecek mi? 2023 Türkiye genel seçimleri ne zaman? İşte ayrıntılar...

SEÇİM TARİHİ ÖNE ÇEKİLECEK Mİ?

Seçim tarihi ile ilgili açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine yöneltilen "Seçim öne alınır mı, kamuoyunda konuşulan tarihler var, hangi tarihler konuşuluyor?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Kamuoyunda ne konuşulursa hepsi bizim gündemimizdedir."

2023 TÜRKİYE GENEL SEÇİMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Daha önce de seçim tarihine yönelik 3 farklı alternatif üzerinde durulduğu gündeme gelmişti.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu için 30 Nisan, 7 Mayıs ve 14 Mayıs tarihleri ön plana çıkmıştı.

Bilindiği üzere seçimlerin öne alınması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 360 kabul oyu gerekiyor. Bu sebeple Cumhuriyet Halk Partisi ile görüşme yapılması kararlaştırıldı. Fakat ana muhalefet partisinin yeni seçim kanununun geçerli olacağı tarih olan 6 Nisan'dan sonra yapılacak erken seçime sıcak bakmadığı biliniyor.

Seçim tarihi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde alınacak kararla öne alınamazsa, ikinci bir seçenek daha var.

Bu seçenek de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis'i feshetmesi.

Cumhurbaşkanı Meclis'i feshetme kararının Resmi Gazete'de yayımlanması halinde, 60 günlük süreç işliyor. 60 günün tamamlandığı ilk pazar seçime gidiliyor.

Seçim tarihinin, Cumhur ittifakı ortakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yapacağı görüşmede elen alınması bekleniyor.

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