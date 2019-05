"Çalışmalara geçmiş dönemde partimizde görev almış milletvekillerimiz, yöneticilerimiz, üç bölgede görevlendirdiğimiz koordinatörlerimiz aracılığıyla katılacak. Yine İstanbul'da en yoğun nüfusa sahip 20 ilçe için oluşturduğumuz hemşehri komisyonlarımızın içerisinde olacaklar. Sayısı 150 bini geçen 'İstanbul Gönüllüleri' sahada Ekrem İmamoğlu'nun kampanya çalışmalarına katılacak. Türkiye'nin her yerinden gelen parti okulu eğitmenlerimiz, sandık başında görev alacak partililerimizi eğitmeye başladı. Bunların çalışmaları yapılacak. Tespit edilen kanaat önderleri tariflediğimiz gruplar tarafından ziyarete edilerek çalışmaları yapılacak. Türkiye'nin her yerinden gelen belediye başkanlarımız çalışmaların içerisinde yer alacaklar. Seçime dair bütün planlamamız hazır."

- "22 Mayıs'ta 10 büyükşehir belediye başkanı İstanbul'da olacak"

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da 31 Mart seçimlerinde Türkiye'nin en başarılı partisinin CHP olduğunu vurgulayarak, bu başarının tesadüfi olmadığını anlattı.

Torun, şunları kaydetti:

"Türkiye'deki 249 belediye başkanımızın çalışmalarından faydalanacağız. Onlar, belli sürelerde, belli ilçelerimizde bir koordinasyon içerisinde özellikle hemşehri gruplarına dokunarak, hemşehrileri ziyaret ederek çalışma sürdürecek. İstanbul'umuzun her bölgesinde, her mahallesinde, her sokağında mutlaka hemşehrimiz ile bir araya geleceğiz. 16 milyon İstanbulluya bunu anlatacağız. 22 Mayıs Çarşamba günü 10 büyükşehir belediye başkanımız İstanbul'da olacak. Ekrem Bey ile birlikte bir çalışma sürdürecekler. Bu çalışmalar daha sonraki günlerde de periyodik devam edecek."