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Seçime günler kala CHP Böngöl'de istifa depremi!

SEÇİM HABERLERİ  | 06.03.2019 14:29 | Son Güncelleme

Bingöl'ün Genç ilçesinde 16 yıldan beri Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanlığı görevini yürüten Ali Altınbaş, 16 kişilik yönetim kuruluyla birlikte partiden istifa etti.

Seçime günler kala CHP Böngöl'de istifa depremi!

Bingöl Genç'te 16 yıldır CHP İlçe Başkanlığı yapan Ali Altınbaş, basın açıklamasıyla 16 kişilik yönetim kuruluyla birlikte istifa ettiklerini açıkladı.

'PARTİ İKİ KİŞİNİN TEKELİNDE'

CHP'de eksen kayması yaşandığını ileri süren Altınbaş, şöyle konuştu:

"21 yıllık Cumhuriyet Halk Partili'yim. Partimiz yıl yıl erimeye başladı. Eski Genel Başkanımız sayın Deniz Baykal zamanında genel merkez ve teşkilatlar arasında birlik, beraberlik ve koordinasyon vardı. Bugün partimizin geldiği noktada tek başlılık yönetim anlayışı mevcut. Genel merkez noktasında yaşanan durumun aynısı il yönetiminde de mevcut. Bugün bakıyoruz CHP Bingöl il yönetimi aile partisi olmuş, parti sadece iki kişinin tekelinde. CHP Bingöl'de başkanlık sistemi ile yönetiliyor. Bir bakıyorsunuz hem yerel hem genel seçimlerde hep aynı kişiler aday gösteriliyor. Bu seçimde bile belediye başkan adayı, il meclis üyesi birinci sıra adayı ve belediye meclis üyesi birinci sıra adayları aynı aileden. Birileri de kalkıp demiyor ki 'Ne yapıyorsunuz? Yahu Bingöl'de hiç mi kimse yok, hep aynı kişiler her dönem aday gösteriliyor?' Biz bu rahatsızlığımızı sürekli genel merkeze de bildirdik. Ama genel merkezin istediği şu; bizden olsun da ne yaparsa yapsın. Böyle bir siyasi anlayış olamaz. O yüzden CHP Bingöl’de hiçbir şekilde kabuğunu kıramadı" dedi

Altınbaş, herhangi bir partiye geçmeyi de düşünmediğini söylerine ekledi. (DHA)

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