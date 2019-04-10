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Seçimi kaybeden muhtar, muhtarlık binasını boşalttı

SEÇİM HABERLERİ  | 10.04.2019 19:11 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl İlçesi Burhaniye Mahallesi'ne 31 Mart seçimlerinde muhtar seçilen Coşkun Yıldız, görevinin ilk gününde şok yaşadı.

Mazbatasını alarak muhtarlık binasına gelen Yıldız, önceki muhtar Harun Yıldız'ın muhtarlık binasını boşalttığını gördü.

Muhtarlık binasına girdiğinde şoke oldu

Burhaniye Mahallesi Muhtarlığına seçilen Coşkun Yıldız, bir önceki muhtar Harun Yıldız'ın eşyalar ile mobilyaların vatandaşlar tarafından kendisine hediye geldiğini gerekçe göstererek boşalttığını iddia etti.

"İNSANLAR DA MAĞDUR BEN DE MAĞDURUM"

"İNSANLAR DA MAĞDUR BEN DE MAĞDURUM"
Muhtarlık binasından içeriye girdiğinde büyük bir şok yaşadığı belirten Burhaniye Mahallesi Muhtarı Coşkun Yıldız, ''İki aday olarak seçime girdik ve seçimlerde Burhaniye mahallesi sakinleri beni tercih etti. Dün mazbatamı alarak göreve başladım. Kaymakamlıktan mührümüzü ve binamızın anahtarını aldıktan sonra muhtarlık binasına geldim. İçeride sadece belediyemizin verdiği bilgisayar dışında hiçbir şey yoktu.
Eski muhtarın Harun Yıldız'ın eşyalar ile mobilyaların kendisine hediye geldiğini ve vatandaşın geri istediğini iddia etti. Ne yapacağımı şaşırdım. Mahalle sakinlerine hizmet veremiyorum.
"İnsanlar da mağdur ben de mağdurum. Muhtarlık binasının malzemeleri için hayırseverlerden ve mahalle sakinlerinden destek bekliyoruz. Biz bu göreve birlik ve beraberlik için geldik. Herkesten destek bekliyoruz. 25 yıl muhtarlık yapan bir kişinin en azından bize bir hediye bırakması lazımdı. Yazık'' dedi.

ESKİ MUHTAR KONUŞTU: NİYE HEDİYE EDEYİM?

ESKİ MUHTAR KONUŞTU: NİYE HEDİYE EDEYİM?
Burhaniye Mahallesi'nin bir önceki muhtarı Harun Yıldız, eşyalarının kendine ait olduğunu söyledi. Yıldız, ''Belediye binayı yaptı, biz içerisini donattık. Şahsi malımı almayacak mıydım? Davet ettim gelmedi. Bir hafta bekledim. Kendi malzememi aldım götürdüm. 2 bin liraya klima taktırdım. Bir arkadaşım doğalgaz sobasını vermişti, geri verdim.
"Hediye niye edeyim? Bize nasıl bina verildiyse ben o şekilde bıraktım. Boş bina verildi, içini biz donattık. Giderken de boş bina bıraktık. Her muhtar bunu yaptı. Kendi iş yerimde kullandığım malzemeleri koymuştum. Söylediklerine karşılık gelsin özür dilesin, gönlümden kopanı hediye vereyim'' diye konuştu. (DHA)
Anahtar Kelimeler:
muhtar Bursa Burhaniye Mahallesi Coşkun Yıldız

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